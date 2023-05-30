Какой сегодня православный праздник в календаре, обычаи дня и запреты для верующих.

УНИАН рассказывает, какой церковный праздник сегодня, можно ли работать, обычаи дня и что нельзя делать.

Православный праздник сегодня, 30 мая - день памяти апостола от 70-ти Андроника и святой Юнии

Память святых Андроника и Юлии почитают 30 мая по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, этих мучеников будут вспоминать 17 мая.

Андроник и его помощница Юния были родственниками апостола Павла, но уверовали в Господа раньше самого апостола. Прославились они тем, что проповедовали Евангелие язычникам. Благодаря этому многие язычники крестились, исчезали языческие капища, а на их месте появлялись христианские храмы. Святой Андроник был епископом Паннонии, но о нем и Юнии знали далеко за пределами епархии.

Видео дня

Известно, что святые погибли мученической смертью. Их мощи были найдены в V веке, в предместье Константинополя. На этом месте впоследствии построили храм.

Какой сегодня праздник - народные приметы 30 мая

По приметам дня судили, какими будут лето и осень:

день прохладный и дождливый - таким же будет и лето;

дождя в этот день нет - будет ранняя осень;

дятел стучит в лесу - начнутся дожди.

Народный праздник 30 мая называется Андрон с дождем.

Какой сегодня церковный праздник - что нельзя делать 30 мая

Сегодня не приветствуются застолья и употребление алкоголя - это не к добру. Нельзя в этот день отправляться в поездки - будут неудачными. Также запрещается ходить в лес - как раз просыпаются змеи и могут укусить.

Народные приметы говорят о том, что 30 мая также не следует принимать поспешных решений.

Что сегодня можно делать

В этот день принято окучивать картофель, садить рассаду перца и помидоров. Также хозяйки готовили всевозможные блюда из картофеля - считалось, чем больше блюд из картофеля стоит на столе, тем лучше будет урожай.

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