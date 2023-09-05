6 сентября по новому стилю церковь отмечает большой православный праздник Михайлово чудо. В этот народный праздник церковь вспоминает чудеса, совершенные архангелом Михаилом, главой Божьего войска. Архангел Михаил считается покровителем Киева и изображен на гербе столицы.
Первое чудо Михаила - это исцеление больной девочки. Он указал её отцу местоположение источника, который помог исцелить дочь. В благодарностью мужчина построил возле источника храм в честь архангела Михаила. Эту церковь хотели разрушить язычники, но Михаил своей силой остановил их. Это было второе чудо архангела, которое и чтят 6 сентября.
По старому календарю в этот день чтят священномученика Евтихия, ученика апостола Иоанна.
Наши предки в народный праздник 6 сентября молились архангелу Михаилу об исцелении недугов. Люди верили, что ему по силам исцелить любую болезнь.
В Михайлово чудо большим грехом в Киевской Руси считался тяжелый физический труд, особенно на участке. Наши предки в этот день не выходили в поле и на огород, опасаясь гнева святого. Но неотложные дела, такие как выпас домашнего скота и стирка, не считались греховными.
В праздник 6 сентября не отходили далеко от дома и не ходили в лес. В лесу боялись встретиться с нечистью или дикими животными. День считали опасным и старались провести его дома в безопасной обстановке.
В народный праздник 6 сентября выходили наблюдать за погодой. Если день был тихим и безветренным, то и сентябрь, по приметам, будет спокойным и теплым. Если же дул ветер, то начинали собирать урожай льна, иначе все семена от ветра осыпятся.
Дата 6 сентября издавна считается удачной для гадания и приворота. Девушки в этот день большой компанией пекли пирожки и клали в один из них кольцо. Кому достанется выпечка с украшением - та первая выйдет замуж.
6 сентября - знак Зодиака
Рожденный 6 сентября человек по знаку Зодиака - Девы. Именинники этого дня по характеру общительные, тактичные и вежливые. У них много друзей и знакомых, с ними приятно и легко общаться. Но своими переживаниями они делятся редко, потому что не хотят грузить близких своими проблемами. Имеют острое чувство справедливости и часто заступаются за людей, которых незаслуженно унижают.
Что нельзя делать 6 сентября
По давней примете на Михаила нельзя мыть голову, иначе смоете весь ум и заимеете проблемы с памятью.
В этот день не стоит начинать новых дел, заниматься строительством и ремонтом, переезжать в новый дом и менять работу - любые начинания будут сопряжены с трудностями.
В этот день нельзя вспоминать старые обиды и в целом не стоит обижаться по мелочам, иначе отношения с людьми надолго испортятся.
В этот день повышается риск ожогов и ранений, поэтому нельзя неаккуратно обращаться с огнем и острыми предметами. Также 6 сентября, как и в любой другой день, категорически запрещено жечь траву и листья на участке.
Приметы погоды 6 сентября
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Если на калине уродилось много ягод, а на дубе много желудей, то зима будет холодной и снежной.
- Теплый и солнечный день предвещает погожий сентябрь.
- Если на паутине на улице не сидит паук, то скоро погода испортится.
- Синицы поют - к похолоданию и дождям.
- Дождь в этот день предвещает большой урожай тыквы.
- Сильный ветер подул - пора убирать лён с поля.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.