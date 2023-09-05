Народный праздник 6 сентября известен под названиями Михайлов день, Михайлово чудо, Евтихий Тихий, Евтихиев день.

6 сентября по новому стилю церковь отмечает большой православный праздник Михайлово чудо. В этот народный праздник церковь вспоминает чудеса, совершенные архангелом Михаилом, главой Божьего войска. Архангел Михаил считается покровителем Киева и изображен на гербе столицы.

Первое чудо Михаила - это исцеление больной девочки. Он указал её отцу местоположение источника, который помог исцелить дочь. В благодарностью мужчина построил возле источника храм в честь архангела Михаила. Эту церковь хотели разрушить язычники, но Михаил своей силой остановил их. Это было второе чудо архангела, которое и чтят 6 сентября.

По старому календарю в этот день чтят священномученика Евтихия, ученика апостола Иоанна.

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Наши предки в народный праздник 6 сентября молились архангелу Михаилу об исцелении недугов. Люди верили, что ему по силам исцелить любую болезнь.

В Михайлово чудо большим грехом в Киевской Руси считался тяжелый физический труд, особенно на участке. Наши предки в этот день не выходили в поле и на огород, опасаясь гнева святого. Но неотложные дела, такие как выпас домашнего скота и стирка, не считались греховными.

В праздник 6 сентября не отходили далеко от дома и не ходили в лес. В лесу боялись встретиться с нечистью или дикими животными. День считали опасным и старались провести его дома в безопасной обстановке.

В народный праздник 6 сентября выходили наблюдать за погодой. Если день был тихим и безветренным, то и сентябрь, по приметам, будет спокойным и теплым. Если же дул ветер, то начинали собирать урожай льна, иначе все семена от ветра осыпятся.

Дата 6 сентября издавна считается удачной для гадания и приворота. Девушки в этот день большой компанией пекли пирожки и клали в один из них кольцо. Кому достанется выпечка с украшением - та первая выйдет замуж.

6 сентября - знак Зодиака

Рожденный 6 сентября человек по знаку Зодиака - Девы. Именинники этого дня по характеру общительные, тактичные и вежливые. У них много друзей и знакомых, с ними приятно и легко общаться. Но своими переживаниями они делятся редко, потому что не хотят грузить близких своими проблемами. Имеют острое чувство справедливости и часто заступаются за людей, которых незаслуженно унижают.

Что нельзя делать 6 сентября

По давней примете на Михаила нельзя мыть голову, иначе смоете весь ум и заимеете проблемы с памятью.

В этот день не стоит начинать новых дел, заниматься строительством и ремонтом, переезжать в новый дом и менять работу - любые начинания будут сопряжены с трудностями.

В этот день нельзя вспоминать старые обиды и в целом не стоит обижаться по мелочам, иначе отношения с людьми надолго испортятся.

В этот день повышается риск ожогов и ранений, поэтому нельзя неаккуратно обращаться с огнем и острыми предметами. Также 6 сентября, как и в любой другой день, категорически запрещено жечь траву и листья на участке.

Приметы погоды 6 сентября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если на калине уродилось много ягод, а на дубе много желудей, то зима будет холодной и снежной.

Теплый и солнечный день предвещает погожий сентябрь.

Если на паутине на улице не сидит паук, то скоро погода испортится.

Синицы поют - к похолоданию и дождям.

Дождь в этот день предвещает большой урожай тыквы.

Сильный ветер подул - пора убирать лён с поля.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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