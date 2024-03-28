Какой церковный праздник отмечают 29 марта по новому и старому стилю, что нельзя делать, приметы дня.

29 марта по новому церковному календарю православные верующие вспоминают мученика Марка, епископа Арефуссийского. В народном календаре - Берещенье. Рассказываем о запретах и приметах дня, что отмечают в церкви 29 марта по старому стилю.

29 марта 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

29 марта по новому стилю (11 апреля по старому) - день памяти епископа Марка Арефусийского, жившего в IV столетии.

Марк Арефусийский жил в Сирии. Это были времена правления императора Юлиана Отступника, который преследовал сторонников православия. Попал под гонения и Марк - язычники припомнили, как он разрушил языческое капище и построил на этом месте христианскую церковь. Они попытались схватить епископа, но тот уехал из города Арефусии. Сам император не вмешался в ситуацию, хотя был обязан епископу жизнью - когда убивали родителей Юлиана, то Марк спас будущего императора.

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Епископ был в безопасности за переделами города, но в Арефусии стали пытать христиан, которые помогли бежать Марку. Он не мог допустить этого и сдался. Его также долго пытали, вынуждая отказаться от христианской веры, но епископ стойко перенес страдания, а жители, которые это видели, уверовали во Христа и крестились. Тогда император вынужденно отпустил святого - тот дожил до самой старости.

Праздник 29 марта по старому стилю - день памяти мученика Савина, священномученика Александра.

О чем говорят приметы на 29 марта

В народном календаре 29 марта - праздник Берещенье. В старину в этот день почитали березу, и большинство примет связано с ней:

много сока в березе - будут заморозки;

береза позеленела - через неделю будет очень тепло и можно сажать картофель;

если в этот день гром - лето будет холодным;

гуси прилетели - скоро будет тепло;

сильный ливень в этот день - будет хороший урожай овса.

29 марта собирают березовый сок.

Что можно делать 29 марта

У святого Марка просят духовных и физических сил в тяжелые времена, молятся о заступничестве, укреплении веры, защите от зла ведомого и неведомого.

Как уже говорили, в этот день принято почитать березу - по преданию однажды это дерево спасло жизнь Богородицы и младенца Иисуса во время непогоды, поэтому к березе всегда относились очень трепетно.

На Берещенье хорошо сделать хотя бы пару глотков березового сока - для здоровья и долголетия. Беременным женщинам советуют приложить к березе ладони - это поможет укрепить дух и набраться сил перед родами. В народе верят, что если подойти к березе, обнять ее и загадать желание, то оно сбудется.

Что нельзя делать 29 марта

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ссориться, злиться, сквернословить, завидовать, обижаться и обижать кого-либо, отказывать в помощи. Продолжается Великий пост 2024, тем, кто постится, в этот день полагается сухоядение.

В этот день запрещено рубить и пилить деревья, а также разжигать костры - это считается грехом. По народным приметам не следует стирать, шить, заниматься рукоделием.

29 марта - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Иван, Кирилл, Марк, Михаил, Филипп.

Ранее мы публиковали православный календарь на март 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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