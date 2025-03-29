Именины сегодня отмечают Кирилл, Иван, Ян и многие другие.

День ангела - это необычный праздник. Именинникам стоит по этому случаю сходить на службу в храм. В честь этого дня не устраивают застолий, а если хочется что-то подарить, то обратите внимание на предметы со смыслом для души. Однако красивая открытка также будет уместна.

День ангела сегодня по новому календарю

Иван (также по старому стилю) - значение имени с санскрита расшифровывается как "род". Имеет нелегкую судьбу, но упорно борется с обстоятельствами. Сообразительный, любознательный.

Кирилл - означает "могущественный". Самоуверенный, любит похвалу и лесть.

Видео дня

Марк - мечтательный, с хорошей интуицией, вежливый и тактичный.

Михаил - впечатлительный, любознательный, азартный, его легко обидеть.

Филипп - доверчивый, назойливый, вспыльчивый и замкнутый.

Кого поздравить з Днем ангела по старому стилю

Именины 29 марта отмечают только мужчины.

Денис - усидчивый, терпеливый, склонен к лидерству.

Эмиль - скрытный, надежный и верный друг, но по натуре интроверт.

Александр - упорный, независимый, настойчивый, целеустремленный.

Емельян - рассудительный, прагматичный, имеет невероятный природный потенциал.

Павел - чуткий, добрый, надежный с уравновешенным и спокойным характером.

Роман - оптимистичный, веселый, жизнелюбивый, "легкий на подъем".

Трофим - тщеславный, импульсивный, с повышенным уровнем самокритичности.

Юлиан - смелый, мужественный, имеет много талантов и силу воли.

Ян - добрый, благородный и оптимистичный.

Вас также могут заинтересовать новости: