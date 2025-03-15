Какой церковный праздник отмечают верующие 16 марта, что нельзя делать, у кого именины.

16 марта по новому церковному календарю чтут святителя Григория Паламу и отмечают Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 16 марта (29 марта по старому стилю) - день памяти святителя Григория Паламы, отца и учителя Церкви.

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Святого вспоминают 14 ноября, а также во второе воскресенье Великого поста, поэтому эта дата переходящая.

Святитель Григорий Палама, архиепископ Солунский, родился в 1296 году в Малой Азии. После турецкого нашествия его семья бежала в Константинополь, там Григорий получил хорошее образование и думали, что он станет государственный деятелем. Но юноша в 20 лет удалился в Афонский монастырь Ватопед и там принял исихазм - молитву в сочетании с уединением и безмолвием.

Через 30 лет Григорию пришлось отстаивать принципы исихазма на Константинопольском Соборе, в споре с монахом Варлаамом - тот объявил исихазм ересью. Но Григорий Палама, благодаря своему красноречию и неоспоримости доводов, победил в дискуссии, за что потом и попал в темницу. У его противника Варлаама оказалось немало высокопоставленных сторонников, которые и упрятали в тюрьму непокорного Григория.

Освободил его новый Константинопольский патриарх, а со временем святителя возвели в сан архиепископа Солунского. Влахернский Собор торжественно засвидетельствовал истинность его учения.

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Также во второе воскресенье Великого поста в церкви празднуют Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских - вспоминают святых, связанных с Киево-Печерской лаврой.

Основал Киево-Печерскую обитель преподобный Антоний, который поначалу жил отшельником в Киевских пещерах, но вскоре к нему стали присоединяться другие иноки. В середине XI века образовалась Печерская обитель, а сподвижник Антония, преподобный Феодосий, ввел в монастыре устав, который привез из Константинополя.

В сонме Киево-Печерских святых прославлено около 120 подвижников, молитвенников и чудотворцев, среди них - Лаврентий Затворник, Кукша Преподобномученик, Сергий Послушливый, Иоанн Многострадальный, Пимен Постник, Онуфрий Молчаливый, Онисифор Исповедник, Григорий Чудотворец, Матфей Прозорливый, Дамиан Целитель, врач Агапит и другие. Благодаря их подвигу ныне Киево-Печерская Лавра известна во всем мире.

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Какой церковный праздник 16 марта по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 16 марта

В народе 16 марта - Саввин день, названный так в честь святого мученика Савина Ермопольского, память которого также совершается в этот день.

По приметам 16 марта судят о погоде и урожае:

туман с утра - лето будет дождливое;

тепло и солнечно - вся весна будет теплой;

облака быстро плывут - к хорошей погоде;

дождь или снег пошел - урожай плохой будет.

В народе считается, что даже похолодание на Савву все равно не может помешать весне и говорят: "Крути - не крути, зима, морозь - не морозь, а весна уже вошла в свои права".

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 16 марта нельзя ссориться, скандалить, думать о дурном. Церковь порицает лень, ложь, жадность, зависть, отчаяние.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: считается, что не стоит давать деньги в долг - это к нищете, таскать тяжести - жизнь будет полная тягот, а также не стоит выбрасывать мусор - вместе с ним из дома можно выкинуть счастье.

Что можно делать 16 марта

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святым дня к преподобным отцам Киево-Печерским - просят молить Бога о нас, даровать мир и наставить на верный путь.

К святителю Григорию Паламе обращаются за помощью в трудных жизненных ситуациях, излечении недугов и обретении душевного спокойствия.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, в этот день можно есть горячие блюда с растительным маслом. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням.

По народным приметам любые покупки в этот день будут удачными.

Кто отмечает день ангела 16 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Иван, Павел, Юлиан, Емельян, Трофим, Александр, Роман, Денис.

По старому стилю день ангела у Марфы, Михаила.

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