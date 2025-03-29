Дата 29 марта - важный день для женщин.

Сегодняшняя дата примечательна несколькими торжествами и приметами для женщин. Мы рассказали важнейшие факты об этом дне - кто празднует именины, что строго запрещено делать и какой праздник 29 марта отмечают украинцы.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти епископа Марка Арефусийского. Также у православных наступает родительская суббота, в которую принято поминать умерших близких. По старому календарю верующие вспоминают священномученика Александра и мученика Савина. Узнайте в другой нашей статье, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан.

Какой сегодня праздник в Украине

Официальных праздников сегодня в Украине нет.

Видео дня

Из выдающихся украинцев родились сегодня гетьман Кирилл Разумовский, поэтесса Мария Пидгирянка, писательница Мария Вольвач и ученый Роман Залозецкий.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне отмечает 29 марта праздник Всемирный день фортепиано. Дата выбрана в 88 день года, поскольку у этого инструмента 88 клавиш. Торжество посвящено всем пианистам и любителям клавишной музыки.

Другие известные сегодня праздники мира - День фокусника, День рождения Кока-Колы, День русалки, День против онихэктомиии.

В этот день родились такие мировые знаменитости: 10-ый президент США Джон Тайлер, бизнесмен Сем Уолтон, композитор Вангелис, актер Кристофер Ламберт, модель Эль Макферсон.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Берещенье. Наши предки начинали собирать березовый сок и почитали березу. Упавшие березовые ветки использовали для плетения венков и банных веников. Такие изделия считали очень полезными. Для избавления боли в спине нужно слега побить больное место березовыми ветками.

По давним приметам, березовый сок сегодня особенно полезен для женского здоровья и плодородия. Всем женщинам, особенно беременным, стоит выпить хотя бы стакан напитка натощак.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Чтобы не нарушить запреты этого дня, стоит помнить, какой сегодня праздник отмечают в народе. В этот день нельзя вредить березам, рубить их и оставлять рану от сбора сока не смазанной. Также не стоит заниматься ремонтом и рукоделием.

Об этом дне есть следующие погодные приметы:

если идет дождь, то апрель будет дождливым;

теплый и солнечный день предвещает жаркую весну;

орешник зацвел - пора сеять зерно;

в березе много сока - к заморозкам.

Погода 29 марта принесет Украине дожди в большинство областей, но при этом воздух будет теплым.

У кого День ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 29 марта отмечают Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Трофим, Эмиль, Юлиан, Ян.

По старому стилю в праздник 29 марта поздравляют обладателей имен Иван, Исаакий, Кирилл, Корнилий, Марк, Михаил, Филипп.

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