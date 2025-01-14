Какой церковный праздник отмечают верующие 15 января по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

15 января по новому церковному календарю вспоминают преподобного Павла Фивейского. В народном календаре - Павлов день. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю - рассказываем в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 15 января (28 января по старому стилю) - день памяти святого Павла Фивейского, первого христианского монаха-отшельника.

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О святом Павле известно довольно мало. Родился он в в IV веке, в городе Фивы (Египет), собственно, поэтому и получил имя Фивейский. Павел рано остался без отца и матери, в дестве ему пришлось нелегко: мальчика отдали на воспитание родственнику, но тот был недобрым и жадным человеком и решил извести Павла, чтоб завладеть его наследством. Опекун рассказал язычникам, что ребенок исповедывает христианство, и Павла решили упрятать в тюрьму. 12-летний мальчик бежал из дома и долго скитался, пока не нашел пещеру в пустыне - там и поселился. Питался Павел финиками и хлебом, который ему приносили вороны, одежду делал себе из пальмовых листьев.

Так, в отшельничестве Павел провел практически всю свою жизнь, а прожил он до 113 лет. Перед смертью к нему приходил преподобный Антоний Великий - ему было видение о пещере и отшельнике, и Антоний нашел это место. Он же и похоронил Павла - в предании сказано, что могилу для святого вырыли два льва. После смерти преподобного в пустыню потянулись люди, а в V веке на месте пещеры святого Павла основали монастырь - он стоит там и сейчас.

Какой церковный праздник 15 января по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святого Папы Римского Сильвестра, преподобного Серафима Саровского, а также преподобного Сильвестра Киево-Печерского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 15 января

По приметам дня можно сориентироваться, какой будет погода в ближайшее время и летом:

небо все в звездах - жди хороший урожай;

яркие звезды - будет мороз, а если тусклые - потеплеет;

тучи гонит с севера - потепления не жди;

ветер поднялся - год будет дождливый и холодный, а если стоит ясная погода - будет жаркое и сухое лето.

В народе 15 января - праздник Павлов день, его еще прозвали День колдунов. В старину на Павла люди старались не выходить из дома без особой надобности, опасаясь порчи и сглаза.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 15 января нельзя отказывать в помощи, ругаться и повышать голос, сквернословить, сплетничать. Церковь порицает лень, зависть, жадность, месть.

В народе считают, якобы сегодня колдуны передают свои знания ученикам, а после этого пробуют их на людях, могут наслать разные беды. Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не приглашать в дом незнакомцев, не принимать ничего от незнакомых людей. День также считается неудачным для каких-либо дел и поездок.

Что можно делать 15 января

В православный праздник сегодня у святого Павла просят душевного и телесного здоровья, избавления от болезней, сглаза, порчи, а также обращаются за помощью освободиться от влияния секты.

В этот день можно заниматься обычными делами. В старину женщины к Павлову дню специально готовили круглый пирог и несли святить в храм, а затем по кусочку угощали всех членов семьи - такая выпечка была своеобразным оберегом. Детей, которые родились в этот день, закутывали в льняные пеленки - они должны были уберечь ребенка от сглаза.

Кто отмечает день ангела 15 января

Именины сегодня по церковному календарю у Максима, Прохора, Ивана, Гавриила, Павла, Михаила, Елены.

По старому стилю день ангела у Марка, Сергея, Кузьмы, Модеста, Василия, Петра.

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