Какой церковный праздник отмечают 18 августа по новому и старому стилю, запреты этого дня, у кого именины.

18 августа по новому церковному календарю православные верующие вспоминают мучеников Флора и Лавра, а также иконы Божией Матери "Всецарица" и "Прибавление ума". Рассказываем о традициях и приметах 18 августа и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

18 августа 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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18 августа по новому церковному календарю (31 августа по старому) - день памяти мучеников Флора и Лавра, а также икон Божией Матери "Всецарица" и "Прибавление ума".

Флор и Лавр жили во II веке в Византии, а затем в Иллирие (ныне территория Югославии). Они были родными братьями и работали камнетесами. От своих учителей они переняли не только ремесло, но и христианскую веру.

Однажды правитель Иллирии отправил братьев в соседнюю область строить языческий храм. Они хорошо потрудились, а заработанные деньги отдавали нищим. Как-то на стройке осколок камня повредил глаз сыну местного жреца. Флор и Лавр сказали, что юноша получит исцеление - долго беседовали с ним, после чего тот исповедал себя христианином. Вместе они помолились и произошло чудо - молодой человек исцелился. Когда это увидел жрец, то уверовал и сам.

Когда храм был закончен, братья собрали христиан, которые работали на стройке, и убрали идолов - вместо них в восточной части храма поставили святой крест. Ночь они молились, но на утро о случившемся узнал правитель - он приговорил всех к казни.

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Икона "Всецарица" (греч. Παναγία Παντάνασσα, Пантанасса) - одна из самых известных в мире чудотворных икон. Ее оригинал хранится в монастыре Ватопед, на Афоне в Греции - к небольшому образу XVII века постоянно идут паломники. Икона считается чудотворной, так как известны случаи, когда люди после молитвы перед "Всецарицей" исцелялись от рака. Также к Богоматери за помощью обращаются родители, чьи дети попали под зависимость от наркотиков.

Список (копия) этой иконы находится в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве.

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День памяти иконы Божией Матери "Прибавление ума" отмечают в первое воскресенье после Успения Богородицы.

Согласно преданию, икона "Прибавление ума" была написана в XVII веке. Кто ее автор - неизвестно, но установлено, что прототипом образа является статуя Богоматери, находящаяся в Доме Богородицы в итальянском городе Лорето.

На иконе Богоматерь и Христос изображены спелёнутыми фелонью (ризой), а на головах у Марии и младенца царские венцы. В левой руке у Христа держава. В верхней части иконы находится арка и светильники. По обеим сторонам нарисованы ангелы, которые держат в руках зажжённые свечи. Под ногами Богоматери и над её головой изображёны херувимы с распростёртыми крыльями.

В нижней части иконы часто бывает написан текст: "Изображение Пресвятые Богородицы прибавлением к житию судити живых и мертвых от смертного убийства защищает, от тлетворных ветров, от озноба, от трясавицы, от находа зверей ядовитых, от врагов и мшиц, и комаров".

Списки иконы в Украине находятся в храме Николая-чудотворца на воде в Киеве и в Михайловском Златоверхом соборе.

Церковный праздник 18 августа по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти мученика Евсигния Антиохийского.

О чем говорят приметы на 18 августа

По приметам дня судят, какой будет погода в ближайшее время, а также начало осени:

день погожий - скоро будет непогода;

облака низко плывут - к затяжным дождям;

день выдался жаркий - сентябрь будет дождливый.

Считается, что с этого дня начинаются осенние заморозки.

В народном календаре 18 августа - праздник Флора и Лавра Лошадников. Предание говорит о том, что когда нашли мощи праведников, то в округе прекратился мор скота. С того времени святых мучеников почитают как покровителей домашних животных. Народный праздник 18 августа известен также как Лошадиный праздник, Евстигней-житник.

Что нельзя делать 18 августа

18 августа, как и в любой другой день, церковь не одобряет и выступает против ругани, злости, сплетен, клеветы, зависти и жадности, мести, отчаяния. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

В народе говорят, что в этот день категорически запрещено обижать животных - то ли собаку, то ли лошадь, то ли кролика. Также по народным приметам в этот день желательно носить светлые вещи, а от темных лучше отказаться.

Что можно делать 18 августа

У чудотворной иконы "Всецарица" просят исцеления от тяжких болезней и зависимостей. К иконе "Прибавление ума" обращаются учащиеся, преподаватели, родители школьников и студентов. С просьбой о помощи иконе молятся люди с душевными болезнями и их близкие. Святым Флору и Лавру молятся о здравии домашних животных.

В старину в этот день ухаживали за лошадьми - их не задействовали в работе, а чистили и хорошо кормили. Также 18 августа принято собирать полынь, принести ее домой и положить в укромное место - считается, что такой оберег защищает дом от зла, бед, невзгод и недобрых людей.

18 августа - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Георгий, Григорий, Евгений, Иван, Макар, Лука, Михаил, Юлиана.

По старому стилю именины празднуют Иван, Степан, Дарья, Евдокия, Христина, Мария.

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