Народный праздник 18 августа известен под названием Евстигней-житник.

Православная церковь 18 августа чтит память мученика Евсигиния, святого из Антиохии. Святой Евсигиний до того, как посвятить себя Богу, много лет служил в войске. Он считается покровителем воинов, поэтому в день его памяти можно помолиться за близких военных.

Этот народный праздник издавна считается опасным. Люди верили, что в день Евсигиния по полям разгуливают сестры-лихорадки и насылают на людей тепловой удар, а злые силы насылают на землю непогоду, чтобы весь урожай сгнил. К 18 августа старались убрать из поля всё сено, чтобы дожди и грозы его не испортили. При этом выходить на сенокос старались только ранним утром или поздним вечером, чтобы не попасть под жар солнца.

Народный праздник 18 августа считается очень удачным для посева озимых культур, особенно в холодных регионах - на Полесье и в Карпатах. Считалось, что очень хороший урожай даст посеянный в эту дату озимый ячмень.

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Во время уборки сена наши предки втыкали за пояс несколько колосков, чтобы не болели спина и поясница. Очень большой удачей в эту дату считалось найти крупный колосок с 12 колосьями. Если такой находили, то несли домой и хранили до следующей весны.

В праздник 18 августа наши предки для омоложения и прибавления здоровья съедали небольшой кусок сырой луковицы из нового урожая. А запивали хлебным квасом. Считалось, что такой простой ритуал зарядит человека хорошим самочувствием до конца года.

Дата 18 августа в давние времена считалась очень удачной для колдунов и ведунов. У них в этот день удаются любые проклятия и сглазы, поэтому в эту дату у незнакомцев лучше ничего не брать из рук и не смотреть им в глаза.

18 августа - знак Зодиака

Рожденные 18 августа люди по знаку Зодиака - Львы. Именинники этого дня имеют позитивный и энергичный характер. У них как будто никогда не заканчиваются силы. У таких людей большая сила воли и стойкость к жизненным трудностям. Рожденные 18 августа всегда поступают по-своему. Их не волнует чужое осуждение или непонимание.

Что нельзя делать 18 августа

В этот день нельзя хвастаться своими достижениями и финансовым благополучием, поскольку повышается вероятность сглаза. Также не делитесь своими секретами и планами на будущее.

По возможности 18 августа вообще не стоит общаться с людьми, которые завидуют вам или находятся в плохих отношениях. Держитесь подальше от конфликтов и скандалов.

Нельзя работать на улице с 10 до 17 часов, чтобы не обжечь кожу и не получить солнечный удар.

После захода солнца не стоит выходить на улицу в одиночку, поскольку на одиноких путников может напасть нечисть.

Нельзя есть сырые ягоды в этот день - будут проблемы с желудком.

После этой даты уже нельзя купаться в реках и озерах, поскольку водоемы уже становятся слишком холодными.

На поле нельзя есть, петь песни и пить алкоголь, иначе в следующем году работа не заладится.

Приметы погоды 18 августа

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если по земле ползает много земляных червей, то скоро пойдет дождь.

Гром 18 августа предвещает плохой урожай зерна. Но если после грозы появилась радуга, то урожай будет богатым.

Какая погода сегодня, такой она будет и в декабре.

Если в спокойный день вода в реке мутная, то скоро погода испортится.

Паук сидит посреди паутины - к жаркой и ясной погоде.

Чайки в воде купаются - к ненастью.

Среди ясного дня насекомые пропали и пауки с паутины слезли - к внезапному дождю.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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