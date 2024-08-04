Какой церковный праздник отмечают 5 августа по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

5 августа по новому церковному календарю православные верующие вспоминают мученика Евсигния Антиохийского, а также отмечают предпразднство Преображения Господня. Рассказываем о традициях и приметах 5 августа и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

5 августа 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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5 августа по новому церковному календарю (18 августа по старому) - день памяти мученика Евсигния Антиохийского.

Евсигний жил в III веке. Он был римским воином и исповедовал христианство.

Согласно преданию, как-то Евсигний увидел на небе явление Креста в виде звезд. С тех пор он во всех битвах выходил победителем. Когда Евсигний состарился, то ушел со службы и вернулся в родную Антиохию. Там он посвятил себя молитвам и посту. Тогда же на престол взошел Юлиан Отступник - ярый язычник, который преследовал христиан и закрывал храмы. Ему тут же доложили о Евсигнии. 110-летнего бывшего воина привели на суд, но он, не страшась, обличил императора в преступлениях против Христа. За это Евсигния казнили.

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5 августа по новому церковному стилю отмечают предпразднство Преображения Господня, то есть, день перед праздником.

Предпразднство - это один или несколько дней - имеют двунадесятые праздники (кроме Вознесения, Пятидесятницы, Входа Господня в Иерусалим) и некоторые другие. Преображение Господне - это один из двунадесятых праздников (то есть, один из двенадцати самых важных праздников православной церкви). Предпразднство как бы подготавливает верующих к празднику - в это время на богослужении читают молитвы, посвященные грядущему торжеству.

Церковный праздник 5 августа по старому стилю

Ранее мы расказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти Почаевской иконы Божией Матери, мучеников Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников.

О чем говорят приметы на 5 августа

По приметам дня судят, какой будет погода и первый зимний месяц:

лягушки громко квакают - к потеплению;

вода в реке пенится - послезавтра жди дождя;

какая погода 5 августа - таким будет и декабрь.

В народном календаре 5 августа - праздник Евстигней Житник, или Луков день. Обычно к этому времени заканчивают сбор урожая и вяжут связки из лука на зиму.

Что нельзя делать 5 августа

5 августа церковь выступает против сквернословия, ругани, сплетен, злобы, зависти и жадности, мести, отчаяния. Запрещается отказывать в помощи просящему.

Продолжается Успенский пост - до праздника Успения Богородицы 15 августа. Тем, кто придерживается поста, в это время нельзя есть мясные и молочные продукты, яйца, рыбу.

Что можно делать 5 августа

Мученик Евсигней - покровитель воинов-христиан. У святого просят заступничества для военных, а также мудрости и помощи в жизни.

По народным приметам в этот день можно делать уборку, работать на огороде и в поле. Традиционно 5 августа готовят блюда с луком. Связку лука также нужно повесить в доме - считается, что тогда здоровье будет крепче. Если же поделиться частью урожая с соседями, то можно избавиться от болезней, в частности, проблем со спиной.

5 августа - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Иван, Степан, Дарья, Евдокия, Христина, Мария.

По старому стилю именины празднуют Андрей, Виталий, Трофим, Федор, Анна.

Ранее мы публиковали церковный календарь на август 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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