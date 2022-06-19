Трогательные поздравления с днем отца от дочери и тематические открытки к празднику - в материале УНИАН.

День отца ежегодно отмечается в третье воскресенье июня, в 2022-м году праздник выпадает на 19 июня. Впервые торжество отметили в 1910-м году в США, а в Украине начали праздновать в 2019-м году. УНИАН расскажет, что написать папе в день отца и какую открытку отправить.

Ранее мы говорили о том, какой церковный праздник 19 июня отмечают верующие.

Как можно поздравить отца - пожелания и открытки

Поздравляю с Днем отца. Желаю мудрости, здоровья и сил, чтобы всегда быть для своего чада источником понимания и поддержки. Желаю быть уверенным мужчиной с твердым стержнем, но в то же время с добрым сердцем, полным отцовской любви. Желаю всегда гордиться своим ребенком и разделять с ним каждую победу, каждый успех.

С Днем отца, мой милый папа,

Поздравляю я тебя.

И скажу: "Ты самый лучший,

Очень я люблю тебя".

Папой быть не так-то просто,

Это знаем ты и я.

Но с обязанностью этой

Ты справляешься всегда.

В праздник, папочка, желаю

Я тебе лишь одного:

Чтоб здоровье, мой хороший,

Всегда было о-го-го.

Быть хорошим отцом - самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины. Стать примером для сына и добрым волшебником для дочери. Научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать всё это с любовью и терпением - такое может только папа. Поздравляем достойных отцов, гордимся ими и желаем только счастья и здоровья!

***

Самого замечательного папочку поздравляю с Днём отца! Будь всегда счастливым и радуйся жизни, будь всегда таким, каким ты есть: добрым, отзывчивым, заботливым и праведным!

Папа лучший, дорогой,

С праздником тебя, родной!

Лучший папа на планете,

Ты за нас, за всех в ответе!

Ты надежный, сильный, смелый,

Ты улыбчивый, умелый.

Круче нету храбреца,

С праздником тебя отца!

Поздравляю с особенным праздником - Днем отца! Быть отцом это и сложно, и радостно, но в любом случае, это - счастье! Береги и цени свой статус. Желаю много сил, средств и терпения для исполнения такой почетной роли!

***

Папа, поздравляю с твоим днем! Пусть жизнь будет радостна и интересна. Пусть здоровье будет крепким, а дух сильным. Пусть цели исполняются, пусть семья оберегает и ценит.

С Днём отца я поздравляю!

Папа, лучший ты, я знаю,

Ты от бед всех защищал

И меня ты воспитал.

Я тебе желаю силы,

Чтоб здоровье всегда было,

Чтоб желанья все сбывались,

А проблемы испарялись.

Папа, милый мой, родной,

Помни, я всегда с тобой,

Очень я тебя люблю

И за всё благодарю!

Всех отцов поздравляем с их "профессиональным" праздником! Самые заботливые, терпеливые и любящие, живите долго и счастливо, будьте бодры и полны сил, оставаясь самой верной поддержкой и опорой для своих горячо любимых детей. Пусть у вас все ладится!

***

Милый папа, в этот замечательный праздник - День отца - и любой другой день я тебя искренне желаю сердечной радости, жизненных сил и простого житейского счастья. Будь всегда молод душой, крепок здоровьем и преисполнен энергии и бодрости. Ты - мой главный пример для подражания, и я хочу, чтобы ты всегда был рядом. Люблю тебя!

Сегодня День отца, а значит,

Мы поздравляем всех мужчин,

Которым выпала удача

Детей воспитывать, растить.

Вы будьте для детей примером,

Опорой, стержнем всей семьи!

Желаю радости и веры,

Надежды, счастья и любви!

Дорогой мой папа, в этот день я желаю тебе всего хорошего. Спасибо тебе большое за то, что ты всегда рядом со мной, что помогаешь и выручаешь в тяжёлую минуту и что на тебя всегда можно положится. Я желаю здоровья, счастья, и чтобы все твои мечты всегда сбывались. Спасибо тебе за то, что ты у меня есть и всегда рядом со мной.

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