День отца ежегодно отмечается в третье воскресенье июня, в 2022-м году праздник выпадает на 19 июня. Впервые торжество отметили в 1910-м году в США, а в Украине начали праздновать в 2019-м году. УНИАН расскажет, что написать папе в день отца и какую открытку отправить.
Ранее мы говорили о том, какой церковный праздник 19 июня отмечают верующие.
Как можно поздравить отца - пожелания и открытки
Поздравляю с Днем отца. Желаю мудрости, здоровья и сил, чтобы всегда быть для своего чада источником понимания и поддержки. Желаю быть уверенным мужчиной с твердым стержнем, но в то же время с добрым сердцем, полным отцовской любви. Желаю всегда гордиться своим ребенком и разделять с ним каждую победу, каждый успех.
С Днем отца, мой милый папа,
Поздравляю я тебя.
И скажу: "Ты самый лучший,
Очень я люблю тебя".
Папой быть не так-то просто,
Это знаем ты и я.
Но с обязанностью этой
Ты справляешься всегда.
В праздник, папочка, желаю
Я тебе лишь одного:
Чтоб здоровье, мой хороший,
Всегда было о-го-го.
Быть хорошим отцом - самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины. Стать примером для сына и добрым волшебником для дочери. Научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать всё это с любовью и терпением - такое может только папа. Поздравляем достойных отцов, гордимся ими и желаем только счастья и здоровья!
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Самого замечательного папочку поздравляю с Днём отца! Будь всегда счастливым и радуйся жизни, будь всегда таким, каким ты есть: добрым, отзывчивым, заботливым и праведным!
Папа лучший, дорогой,
С праздником тебя, родной!
Лучший папа на планете,
Ты за нас, за всех в ответе!
Ты надежный, сильный, смелый,
Ты улыбчивый, умелый.
Круче нету храбреца,
С праздником тебя отца!
Поздравляю с особенным праздником - Днем отца! Быть отцом это и сложно, и радостно, но в любом случае, это - счастье! Береги и цени свой статус. Желаю много сил, средств и терпения для исполнения такой почетной роли!
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Папа, поздравляю с твоим днем! Пусть жизнь будет радостна и интересна. Пусть здоровье будет крепким, а дух сильным. Пусть цели исполняются, пусть семья оберегает и ценит.
С Днём отца я поздравляю!
Папа, лучший ты, я знаю,
Ты от бед всех защищал
И меня ты воспитал.
Я тебе желаю силы,
Чтоб здоровье всегда было,
Чтоб желанья все сбывались,
А проблемы испарялись.
Папа, милый мой, родной,
Помни, я всегда с тобой,
Очень я тебя люблю
И за всё благодарю!
Всех отцов поздравляем с их "профессиональным" праздником! Самые заботливые, терпеливые и любящие, живите долго и счастливо, будьте бодры и полны сил, оставаясь самой верной поддержкой и опорой для своих горячо любимых детей. Пусть у вас все ладится!
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Милый папа, в этот замечательный праздник - День отца - и любой другой день я тебя искренне желаю сердечной радости, жизненных сил и простого житейского счастья. Будь всегда молод душой, крепок здоровьем и преисполнен энергии и бодрости. Ты - мой главный пример для подражания, и я хочу, чтобы ты всегда был рядом. Люблю тебя!
Сегодня День отца, а значит,
Мы поздравляем всех мужчин,
Которым выпала удача
Детей воспитывать, растить.
Вы будьте для детей примером,
Опорой, стержнем всей семьи!
Желаю радости и веры,
Надежды, счастья и любви!
Дорогой мой папа, в этот день я желаю тебе всего хорошего. Спасибо тебе большое за то, что ты всегда рядом со мной, что помогаешь и выручаешь в тяжёлую минуту и что на тебя всегда можно положится. Я желаю здоровья, счастья, и чтобы все твои мечты всегда сбывались. Спасибо тебе за то, что ты у меня есть и всегда рядом со мной.