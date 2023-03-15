Православный праздник сегодня - день памяти святого мученика, епископа Феодота Киринейского и святителя Иова Борецкого, митрополита Киевского и всея Руси.

15 марта православные верующие почитают память святого мученика, епископа Феодота Киринейского, а также святителя Иова (Борецкого), митрополита Киевского и всея Руси. УНИАН рассказывает историю святых, а также о приметах и запретах дня.

Церковный праздник 15 марта - день памяти Феодота Киринейского

Феодот жил в III-IV веках на Кипре. Всю свою жизнь он исповедовал христианство и обратил в веру много язычников, за что позже его поставили епископом города Киринии.

На то время шли жёсткие религиозные гонения христиан, поэтому Феодота схватили по решению наместника и судили. После суда святой не отказался от веры, поэтому его жестоко избили и поддавали всяческим пыткам. Они не сломили волю епископа, он вынес все страдания, чем заставил многих свидетелей уверовать в Христа. Тогда святого посадили в тюрьму, откуда он вышел только после решения императора Константина Великого освободить всех христиан. После Феодот продолжил службу в родном городе, но через два года умер.

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Церковный праздник 15 марта - святителя Иова (Борецкого), митрополита Киевского и всея Руси

Иов (в миру - Иван Матфеевич Борецкий) родился в 1560 году, в селе Бирче (ныне Львовская область). Был православным митрополитом в Киеве и прославился своим благочестием, благотворительностью и защитой православия против унии.

Иов знал древние языки и был ректором и преподавателем латинского языка в школе Львовского братства. Позже стал священником в Киеве и учительствовал в своей церковно-приходской школе. В 1615 году стал первым ректором Киево-братской школы (Киевской академии). В 1619 вместе со своей супругой, Никифорой Чехович, приняли монашество, после Иов стал игуменом киевского Михайловского монастыря.

В 1620 году, по благословению Константинопольской патриархии, патриарх Иерусалимский Феофан ІІІ поставил Иова православным митрополитом Киевским. Тогда восстановление православия в Киеве стало возможным благодаря вооружённой поддержке казаков гетмана Петра Сагайдачного. Но в 1621 году королевские универсалы объявили митрополита Иова шпионом, тогда же Иов подал протест против униатского митрополита за ложную информацию. Гетман Сагайдачный, услышав об униатском произволе, снова приехал в Киев и все Запорожское войско записалось в киевское Богоявленское братство - так они стали покровителями и защитниками православия в Киевском воеводстве. Позже Иов издал грамоту "Советование в благочестии" - в ней он призвал православных крепко держаться законно восстановленной иерархии.

Умер митрополит в 1631 году, был похоронен в Михайловском монастыре в Киеве. На Поместном соборе 2008 года церковь канонизировала Иова Борецкого как святителя.

Приметы на 15 марта

В народе этот день прозвали Федот Ветронос, так как 15 марта часто бывает сильный ветер:

какая сегодня погода - таким будет июль;

15 марта снег идет - весна будет долгой;

длинные сосульки - затяжная весна;

если дует южный ветер - лето будет жарким.

Древние обычаи не советовали в этот день выходить из дома - согласно поверьям, человека может унести дух ветра.

Что можно делать 15 марта

15 марта задабривали домового: нужно на окно в гостиной поставить красную герань. Если такого цветка в доме не было, его следовало купить, а сдачу оставить продавцу - это принесет в дом достаток. В этот день начинали сажать семена рассаду - чтобы росли хорошие помидоры, перец, баклажаны и сельдерей.

Что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ссориться, скандалить и нужно воздержаться от дурных мыслей - не забывайте, что сейчас время Великого поста.

В этот день нельзя заниматься рукоделием, особенно штопать - считается, что так можно "зашить" счастье и достаток. Запрещено поднимать на улице деньги или кем-то забытые предметы - это приведет к нищете. Также не советуют покупать в этот день новые вещи - они не прослужат долго.

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