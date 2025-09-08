Ведущая неосознанно стала частью мошеннической схемы.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк резко возмутилась на мошенников, которые использовали ее лицо для рекламы.

В своем блоге в Instagram Леся поделилась неприятным инцидентом, который случился с ней недавно. Как оказались, компания онлайн-казино использовала видео инфлюенсерки для собственных целей. То есть посредственный зритель может подумать, что именно Никитюк рекламирует азартные игры.

Ведущая не стала молчать и эмоционально обратилась к мошенникам. Она предупредила, что в том случае, если они повторят подобную схему, она подаст на них в суд. Звезда пригрозила ворам, добавив, что имеет отличного специалиста, который разберется с этим вопросом.

"Казино, идите н*х*й, пожалуйста. И не используйте мои видео для своих ср*ных реклам! Пойдете в суд - у меня юрист изумительный! Я предупредила!" - написала Никитюк.

Также Леся попросила своих подписчиков жаловаться на подобный контент, чтобы он был как можно скорее заблокирован в сети:

"Друзья, видите - бросайте жалобу!"

