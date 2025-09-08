Владелец магазина растений объяснил, что нужно вашему спатифиллуму, чтобы он радовал вас и радовал вас снова и снова.

Спатифиллум - одно из самых популярных комнатных растений. Его любят за красивые белые цветы, неприхотливость и умение очищать воздух от токсинов. Но чтобы растение радовало цветением снова и снова, важно знать несколько правил ухода, пишет Express.

По словам Джордана Трейнера, владельца магазина Plantique в Глазго, при правильном уходе спатифиллум может цвести годами.

Что делать чтобы спатифиллум цвел - советы цветовода

Освещение и подкормка

Цветение напрямую зависит от условий. Растению нужно яркое рассеянное освещение и регулярная подкормка. Подойдут удобрения для комнатных растений или даже слабый раствор удобрения для томатов.

Где лучше всего поставить спатифиллум

Осенью и зимой важно не ставить спатифиллум в сквозняки или рядом с холодными окнами. Растение тропическое, поэтому чувствительно к перепадам температуры. Оптимальный диапазон от +12 до +24 °C. Также не стоит держать горшок возле радиаторов: горячий сухой воздух вредит листьям и мешает формированию бутонов.

Для поддержания высокой влажности полезно опрыскивание или использование увлажнителя воздуха.

Проверка горшка

Если корням стало тесно, цветение прекращается. В этом случае спатифиллум нужно пересадить в более просторный горшок, используя качественный грунт с хорошим дренажом. Это стимулирует рост и корней, и зелёной массы, что впоследствии даст новые цветоносы.

Эксперт рекомендует смеси, особенно предназначенные для тропических растений вроде спатифиллума, хлорофитума или маранты.

