Спатифиллум - одно из самых популярных комнатных растений. Его любят за красивые белые цветы, неприхотливость и умение очищать воздух от токсинов. Но чтобы растение радовало цветением снова и снова, важно знать несколько правил ухода, пишет Express.
По словам Джордана Трейнера, владельца магазина Plantique в Глазго, при правильном уходе спатифиллум может цвести годами.
Что делать чтобы спатифиллум цвел - советы цветовода
Освещение и подкормка
Цветение напрямую зависит от условий. Растению нужно яркое рассеянное освещение и регулярная подкормка. Подойдут удобрения для комнатных растений или даже слабый раствор удобрения для томатов.
Где лучше всего поставить спатифиллум
Осенью и зимой важно не ставить спатифиллум в сквозняки или рядом с холодными окнами. Растение тропическое, поэтому чувствительно к перепадам температуры. Оптимальный диапазон от +12 до +24 °C. Также не стоит держать горшок возле радиаторов: горячий сухой воздух вредит листьям и мешает формированию бутонов.
Для поддержания высокой влажности полезно опрыскивание или использование увлажнителя воздуха.
Проверка горшка
Если корням стало тесно, цветение прекращается. В этом случае спатифиллум нужно пересадить в более просторный горшок, используя качественный грунт с хорошим дренажом. Это стимулирует рост и корней, и зелёной массы, что впоследствии даст новые цветоносы.
Эксперт рекомендует смеси, особенно предназначенные для тропических растений вроде спатифиллума, хлорофитума или маранты.
Напомним, ранее УНИАН рассказывал, почему у спатифиллумая вянут листья и как это исправить.