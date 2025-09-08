Ведущая также призналась, как отсутствие отца дома влияет на их сына.

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала об отношениях с мужем-военным Тимуром Хромаевым во время войны.

Звезда призналась, что сейчас она редко видится с возлюбленным. Однако, по словам Маши, многое изменилось в их паре.

"За последние полгода, когда приезжает на два-три дня, то стал готовить мне завтраки. Такого не было. А сейчас я встаю и у меня очень красивый завтрак: он все выкладывает. Я езжу к нему, но в целях безопасности не могу записывать никаких видео. К тому же надо много разрешений", - рассказала ведущая в интервью "Сніданку з 1+1".

Ефросинина добавила, что волнуется, что разлука с отцом сильно влияет на их 11-летнего сына Сашу. Она отметила, что мальчику не хватает внимания Тимура.

"Муж служит и он не так участвует в воспитании сына, как бы мне того хотелось. Мы преимущественно с Сашей проводим время вдвоем. Мы такая банда-команда, где мы сами договариваемся, сами принимаем решения, прячемся в укрытии и проходим много психологических испытаний. Конечно, Тимура не хватает. Он постоянно на связи, пытается его дисциплинировать, но это очень трудно. Поэтому есть определенный момент в наших отношениях с Сашей, что пятый класс будет даваться ему непросто из-за недостатка самостоятельности, который, возможно, я не воспитала из-за постоянной заботы. Но я постоянно боюсь за своего ребенка и я чувствую его недостаток самостоятельности. Думаю, школа это исправит", - рассказала Маша.

К слову, Маша и Тимур уже 22 года в браке. У них есть двое общих детей: дочь Нана и сын Саша. С начала полномасштабной войны мужчина стал на защиту страны. Он возглавлял роту в 112-й отдельной бригаде ТрО Киева и отвечал за направление радиоэлектронной борьбы. А сейчас стал служить заместителем командира роты.

Напомним, ранее Маша Ефросинина ответила, почему остается с сыном в Украине во время войны.

