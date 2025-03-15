Сегодняшняя дата примечательна несколькими торжествами и украинскими народными обычаями. Узнайте интересные факты о сегодняшнем дне - кто отмечает именины, что строго запрещено и какой праздник 15 марта наступает в Украине и в мире.
Какой сегодня праздник церковный
По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти мучеников Александра, Агапия, Дионисия и многих других. По старому календарю верующие чествуют митрополита Иова Киевского и священномученика Феодота. Читайте в другом нашем материале подробности о том, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан.
Какой сегодня праздник в Украине
Праздник сегодня в Украине - День Карпатской Украины. Так называлось государство, существовавшее с 15 марта до конца мая 1939 года на территории современного Закарпатья.
Из выдающихся украинцев родился сегодня медик Леонид Ковальчук.
Какой сегодня праздник в мире
На международном уровне отмечается 15 марта праздник Всемирный день защиты прав потребителей. Цель торжества - напомнить покупателям о важности отстаивания своих интересов.
Также в мире известны сегодня праздник День защиты детенышей тюленей, День борьбы с полицейской жестокостью, День публичных речей, День спортивных автогонок, День работников сферы жизнеобеспечения, Всемирный день борьбы с исламофобией.
Среди мировых знаменитостей родились сегодня 7-ой президент США Эндрю Джексон, врач Джон Сноу, писатель Пауль Гейзе, иммунолог Эмиль фон Беринг, астронавт Алан Бин.
Что за праздник сегодня по народному календарю
В народе праздник сегодня известен под названием Александров день. Наши предки в эту дату занимались уборкой, работой в саду и огороде, посевом рассады. Очень счастливой приметой 15 марта считается услышать или увидеть чайку.
У православных верующих сегодня наступает Родительская суббота, во время которой принято посещать могилы близких и молится за упокой их душ.
Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы
Важно помнить, какой сегодня праздник отмечают в народе, чтобы не нарушить его запреты. В этот день нельзя участвовать в конфликтах, обижать близких и вспоминать давние обиды. Ссоры приведут к длительному ухудшению отношений. Также категорически запрещено ходить в лес - рискуете встретить агрессивных животных и попасть в беду.
Об этом дне есть такие погодные приметы:
- чайки купаются в воде - к ухудшению погоды, ходят по земле - к потеплению;
- какой день сегодня - таким будет лето;
- ударили морозы - еще в течение недели будет холодно;
- если роса на траве не тает до полудня, то следующие дни будут дождливыми.
Погода 15 марта принесет Украине резкое похолодание. В западных и северных областях ожидаются дожди, туманы, пасмурное небо.
У кого День ангела сегодня
По новому календарю День ангела 15 марта отмечают Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей, Эммануил.
По старому календарю в праздник 15 марта поздравляют Арсения, Богдана, Иосифа, Николая, Савву.