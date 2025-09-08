Дело открыли из-за его выступлений в Крыму.

Украина объявила в розыск российского рэпера и продюсера Тимати, который активно поддерживает Путина и развязанную против украинцев войну.

Карточка с его данными есть на сайте Министерства внутренних дел Украины. Согласно ей, Юнусов Тимур Эльдарович скрывается от органов досудебного расследования. Напомним, что дело открыто из-за его выступлений на территории оккупированного Крыма.

Речь идет о части 2 статьи 332 Уголовного кодекса Украины (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, совершенные повторно). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Видео дня

Как Тимати поддерживает войну

Российский рэпер известен своей откровенно пророссийской позицией и поддержкой кремлевского правителя Путина. Он неоднократно назывался другом главы Чечни Рамзана Кадырова, участвовал в избирательных кампаниях и выступал как доверенное лицо Путина.

Тимати активно поддерживает кремлевскую пропаганду, оправдывает аннексию Крыма и агрессию против Украины, называя войну "вынужденной мерой". В своих соцсетях он заявлял, что готов пойти воевать, если этого потребует ситуация.

Летом Служба безопасности Украины заочно сообщила Юнусову о подозрении. Следствие установило, что рэпер неоднократно незаконно посещал оккупированный Крым для проведения концертов - по меньшей мере семь раз, тем самым нарушая порядок въезда и выезда с временно оккупированной территории.

Кроме того, следствие учитывает его участие в пропагандистских мероприятиях, поддержку аннексии Крыма и содействие легитимизации режима Путина.

Вас также могут заинтересовать новости: