Энергия сентября создает напряженные условия.

Если кажется, что жизнь стала более хаотичной и нестабильной, скорее всего, вы относитесь к числу шести знаков Зодиака, которые сейчас переживают активные астрологические влияния. Иногда создается ощущение, что Вселенная постоянно меняет правила игры, лишая возможности контролировать события, но постепенно все выравнивается, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Астролог Абигаль-Роуз Реммер отметила, что эти шесть знаков станут центральными фигурами сентября 2025 года, и на протяжении всего месяца планетарные транзиты будут акцентировать внимание на ключевых сферах их жизни. В этот период жизнь испытывает их на прочность, побуждая к внутренней трансформации. Независимо от того, будут ли изменения легкими или сложными, всем этим знакам предстоит насыщенный месяц, в ходе которого Вселенная подталкивает их отпустить лишнее и поставить собственные интересы на первое место.

Рыбы

Рыбы сейчас находятся в центре событий. В последние месяцы жизнь была неопределенной, а с ретроградным Сатурном в вашем знаке ограничения ощущаются особенно сильно, подчеркнула Реммер.

Полнолуние 7 сентября также окажет влияние на вашу интуицию и судьбу, заставляя пересматривать себя и свой путь. Это время внутренних изменений, когда вы постепенно трансформируете личность, приближаясь к тому, кем предназначено быть.

Необходимо отпустить прошлое: привычки, старые модели поведения или устаревшие представления о себе. Хотя сначала это может вызывать дискомфорт, вскоре жизнь придет в равновесие, а гармония и здоровое общение станут реальностью при условии работы над собой.

Дева

Для Дев этот период также насыщен событиями. Недавнее Новолуние в вашем знаке усилило активность, а с приходом следующего новолуния в конце сентября вы начнете переосмысливать цели и себя.

Лунное затмение 7 сентября в вашем седьмом доме, ответственном за серьезные отношения, создаст момент очищения и избавления от ненужного, пояснила Реммер. Ретроградный Сатурн в этом же доме может осложнить взаимодействие с партнерами, но это не повод для тревоги.

Сейчас подходящее время для самоанализа, и к концу месяца события постепенно стабилизируются, принося гармонию и ясность, а важные уроки усваиваются легче.

Близнецы

С ретроградным Ураном в своем знаке Близнецы будут испытывать нестабильность. Гороскоп на сентябрь 2025 сулит период внутренней проверки и поиска способов личного роста. Даже если ощущается зыбкая почва, постепенно все приходит в порядок и ситуации стабилизируются.

Даже если складывается ощущение зыбкой почвы под ногами, постепенно ситуация начинает стабилизироваться. События учат вас гибкости и умению адаптироваться к неожиданным изменениям. Время подходит для того, чтобы пересмотреть привычные шаблоны поведения, избавиться от лишнего и сосредоточиться на личном развитии. Вы можете столкнуться с неожиданными поворотами в работе, отношениях или личных проектах, но эти перемены несут в себе потенциал для роста.

Стрелец

Стрельцы переживают череду взлетов и падений, особенно в сфере отношений. В сентябре возможны небольшие драмы, недопонимания с близкими или партнером, однако постепенно ситуация стабилизируется. Эти события помогают развивать терпение и навыки общения, превращая трудности в опыт.

Эти события служат уроком терпения и умения выстраивать коммуникацию. Сложности помогают лучше понять собственные потребности и границы, а также научиться учитывать интересы других. Опыт, который вы получаете в этот период, становится полезным инструментом для укрепления отношений и предотвращения повторения конфликтов в будущем.

Скорпион

С начала года Скорпионы сталкиваются с активностью в различных сферах. В конце сентября Марс входит в ваш знак, принося прилив энергии, вдохновения и жизненных сил.

Даже если ранее ощущалась нехватка мотивации, в сентябре постепенно приходит контроль, а разочарования уходят на второй план. Умение превращать трудности в стимул становится ключевым фактором успешного месяца.

Весы

Весы с уходом Марса из своего знака и приходом Меркурия испытывают активность в событиях, но они преимущественно позитивные. Улучшается коммуникация, гармония в отношениях и работе.

Вы становитесь более дипломатичными и обаятельными, а события постепенно складываются в вашу пользу. Ситуация стабилизируется, мышление проясняется, что помогает уверенно справляться с ключевыми задачами.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие четыре знака Зодиака умеют делать бурю из пустяка.

Вас также могут заинтересовать новости: