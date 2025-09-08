Некоторые растения доставляют много хлопот, а с других садоводам вообще не удается получить урожай.

Заядлые садоводы говорят, что определить, какие растения стоит выращивать на участке, а какие нет, - это часть радости и мучений от занятий садоводством. Для этого нужно сделать много попыток и ошибок. Но иногда приходится признать поражение, пишет martha stewart.

Пользователь Reddit задал в сети вопрос: "Какое растение вы никогда больше не будете выращивать и почему?". Большинство комментаторов-садоводов упоминали различные овощи, отмечая, что их дешевле купить в магазине, чем пытаться вырастить дома. Вот какие растения чаще всего они называли.

1. Лук

"Как сказал мой друг, сажаешь маленькую луковицу - и получаешь чуть большую. Он такой дешевый, что я даже не пытаюсь его выращивать", - написал один из пользователей Reddit.

Другой отметил, что ему не удается вырастить лук, несмотря на неоднократные попытки.

"Я уже несколько лет пытаюсь выращивать лук, но что-то делаю не так. Не знаю, сколько он стоит сейчас, но я использую его во многих блюдах, он долго хранится, поэтому решил выращивать... Но тщетно", - написал он.

Один комментатор посоветовал выращивать зеленый лук. Другие виды, по его словам, "более сложные и менее выгодные".

2. Тыквы и кабачки

"Никогда снова!" - написал один садовод, упомянув о мучнистой росе и других вредителях, которые поражают эти овощи.

Кабачковые клопы также были распространенной жалобой садоводов. Они отметили, что именно по этой причине им пришлось отказаться от выращивания кабачков и тыкв.

3. Кинза

"Я много лет веду войну с кинзой. Она всегда погибает именно тогда, когда созревают мои помидоры. Никогда нет времени, чтобы сделать сальсу", - написал один из пользователей Reddit.

Другой заметил, что это одна из самых дешевых и одновременно "самых стрессовых в выращивании" трав.

"Не стоит того - я лучше заплачу 99 центов и куплю ее каждый раз в магазине", - заявил он.

4. Брокколи

Брокколи тоже часто упоминали, ведь она привлекает многих вредителей - белокрылок, тлей, уховерток.

"Это просто не стоит времени, усилий и места", - написал садовод.

Другой добавил, что "не стоит тратить столько сил ради одной головки брокколи", и заверил, что он выращивает только то, что "растет обильно и без особых проблем".

5. Мята

Несколько садоводов также упомянули мяту, потому что она растет неконтролируемо и ее трудно вывести.

"Она заполонила всю мою грядку, несмотря на то, что была в горшке", - написал один из пользователей. Другой же заметил: "Чтобы она не вернулась, понадобился бетон".

Ранее УНИАН писал, что не стоит выращивать во дворе. Отмечалось, что некоторые из деревьев способны нанести вред, создать беспорядок и даже вытеснить другие растения, поэтому их лучше не сажать на приусадебном участке. На основе своего профессионального опыта садовод Эдвард Боуринг назвал пять растений: сумах уксусный, лавровишня, черный орех, плакучая ива, дуб обыкновенный.

