Легенды разных поколений объединились, чтобы отдать дань уважения покойному музыканту.

В ночь на 8 сентября, в США прошла ежегодная музыкальная премия MTV Video Music Awards. Кроме объявления победителей, на сцене выступило много звезд. Среди них и лидеры известных рок-групп Aerosmith и Yungblud, которые отдали свое почтение покойному Оззи Осборну.

Как сообщает Variety, трибьют Осборну стал одним из самых ярких моментов шоу. На сцене объединились легенды двух разных поколений - Стивен Тайлер из Aerosmith и британский молодой исполнитель Yungblud. Вместе они исполнили три хита Оззи Crazy Train, Changes и Mama, I'm Coming Home.

Yungblud поразил своим вокалом и энергией во вступительной песне Crazy Train. После этого исполнитель надел черное кожаное пальто, а темп мелодии изменился, перейдя к песне группы Black Sabbath - Changes.

В финале выступления появился 77-летний Тайлер, который в сопровождении гитариста Aerosmith Джо Перри исполнил Mama I'm Coming Home. К этому дуэту присоединился и Yungblud. Вместе они зарядили зал рок-атмосферой, тем самым почтив память легенды этого жанра.

Напомним, что лидер группы Black Sabbath Оззи Осборн умер 22 июля в возрасте 76 лет. Он ушел из жизни всего через несколько недель после своего последнего выступления на концерте Back to the Beginning в родном Бирмингеме, Великобритания. Как сообщила семья легендарного музыканта, в последние свои мгновения он был окружен близкими людьми и любовью. Церемония прощания с певцом прошла в Англии.

