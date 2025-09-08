Она назвала попытку уничтожения украинской детской идентичности военным преступлением.

Британская актриса и кинопродюсер Кэри Маллиган, известная по фильмам "Воспитание чувств", "Великий Гэтсби" и "Никогда не отпускай меня", призвала вернуть депортированных из Украины детей.

В колонке для The Telegraph обладательница награды "БАФТА" и трехкратная номинантка на премию "Оскар" написала, что сейчас подтвержден насильственный вывоз Россией 19 тысяч 546 детей, однако реальная цифра быть больше на десятки тысяч:

"Некоторые были забраны из детских домов, другие - из собственных домов, школ или приютов. Многих отправили в военные лагеря или передали чужим семьям в России. Им говорили, что родители их больше не хотят, что их язык запрещен, и заставляли забывать свое украинское происхождение. Это не о защите. И не о безопасности. Это намеренное переписывание их идентичности".

Согласно отчету Return Every Child, подготовленному War Child UK, Save Ukraine и Human Security Centre, 41% возвращенных детей подверглись систематической военной пропаганде, почти треть заявили, что их отправляли в "лагеря", где заставляли проходить военную подготовку: стрелять боевыми патронами, собирать и разбирать автоматы, копать окопы и бросать гранаты.

Кроме того, более половины детей имели обязательные уроки по "правильной" истории и запрет говорить на украинском языке. Каждый десятый ребенок описал случаи пыток.

"При наличии надлежащих ресурсов мы способны обеспечить этим детям необходимую защиту и помощь в преодолении травмы. Но этого невозможно достичь, если России будут позволять и в дальнейшем удерживать их как потенциальных солдат. Мировые лидеры должны усиливать голоса украинских детей и их семей. War Child и в дальнейшем будет отстаивать права похищенных украинских детей. Они не могут стать забытыми жертвами этой войны. Их нужно вернуть. Немедленно", - добавила актриса.

Россия похищает украинских детей

Как известно, с началом полномасштабного вторжения Россия начала организованно похищать и депортировать на свою территорию украинских детей.

Они вывозились из домов и детских домов, оказываясь в лагерях, где запрещалось говорить на украинском, а также насаждался русский язык, осуществлялась военная подготовка и идеологическая обработка.

Такие действия квалифицируются как военное преступление и акт геноцида, поэтому Международный уголовный суд вынес арестный ордер на кремлевского правителя Путина.

