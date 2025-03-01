Какой церковный праздник отмечают верующие 2 марта по старому и новому стилю, запреты дня, у кого именины.

2 марта по новому церковному календарю православные вспоминают священномученика Феодота и святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси. Сегодня также - Неделя сыропустная, известная как Прощеное воскресенье. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 2 марта (15 марта по старому стилю) - день памяти святого мученика, епископа Феодота Киринейского, а также святителя Иова (Борецкого), митрополита Киевского и всея Руси.

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Феодот жил в III-IV веках на Кипре. Он всю жизнь исповедовал христианство, обратил в веру немало язычников и стал епископом города Киринии.

В те времена шли жёсткие религиозные гонения на христиан - Феодота схватили по решению наместника и судили. Святой не отказался от веры, и палачи так и не сумели сломить его волю. Тогда Феодота посадили в тюрьму, откуда он вышел только после решения императора Константина Великого. Епископ продолжил службу в родном городе, но через два года умер.

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Иов (в миру - Иван Матфеевич Борецкий) родился в 1560 году, в селе Бирче (ныне Львовская область). Он был православным митрополитом в Киеве и прославился своим благочестием, благотворительностью и защитой православия против унии.

Иов знал древние языки, был ректором и преподавателем латинского языка в школе Львовского братства. Позже стал священником в Киеве и учительствовал в своей церковно-приходской школе, а в 1615 году стал первым ректором Киево-братской школы. В 1619 вместе с супругой принял монашество и стал игуменом киевского Михайловского монастыря.

В 1620 году, по благословению Константинопольской патриархии, патриарх Иерусалимский Феофан ІІІ поставил Иова православным митрополитом Киевским. Восстановление православия в Киеве стало возможным благодаря вооружённой поддержке казаков гетмана Петра Сагайдачного. Но в 1621 году королевские универсалы объявили митрополита Иова шпионом, тогда же Иов подал протест против униатского митрополита за ложную информацию. Гетьман Сагайдачный, услышав об униатском произволе, снова приехал в Киев и все Войско Запорожское записалось в киевское Богоявленское братство - так они стали покровителями и защитниками православия в Киевском воеводстве. Позже Иов издал грамоту "Советование в благочестии", в которой призвал православных крепко держаться законно восстановленной иерархии.

Умер митрополит в 1631 году, был похоронен в Михайловском монастыре в Киеве.

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2 марта по старому и новому стилю - Неделя сыропуcтная, известная как Прощеное воскресенье, а также последний день Сырной седмицы (Масленица).

В этот день заканчивается употребление в пищу молочных продуктов - сыра, масла и яиц, с завтрашнего дня начинается Великий пост. Накануне него принято друг у друга просить прощение, чтобы очистить сердце от грехов, отсюда и название дня - Прощеное воскресенье.

Какой церковный праздник 2 марта по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти великомученика Феодора Тирона и преподобного Феодора, молчальника Киево-Печерского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 2 марта

В народе 2 марта - праздник Федот Ветронос, который прозвали так из-за сильного ветра. По приметам дня судят о погоде весной и летом:

какая сегодня погода - таким и июль будет;

снег идет - весна будет долгой;

длинные сосульки - к затяжной весне;

южный ветер - к жаркому лету.

По народному поверью в этот день закипают и пробиваются наверх подземные источники, поэтому начинается большая оттепель. Но, если вместо ожидаемого потепления ударит мороз, тогда говорят: "Федот - да не тот".

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 2 марта, как и в любой другой день, не следует желать зла, отказывать в помощи, особенно обижать кого-либо или ругаться - это противоречит смыслу этого дня. Церковь порицает ложь, лень, зависть и жадность.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не советуют заниматься рукоделием, особенно штопать и пришивать пуговицы - считается, что так можно "пришить" ненужные заботы. Также в народе считается, что в Прощеное воскресенье не следует заниматься физическим трудом, а лучше посвятить день общению с родными и близкими.

Что можно делать 2 марта

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святым, как к ходатаям за нас перед Господом - просят помощи и защиты, укрепить в вере, дать терпения и сил вынести все жизненные испытания.

Как уже говорили, в Прощеное воскресенье принято примиряться со всеми и просить прощение, даже если вы думаете, что не обижали человека. Не менее важно и прощать самому - это в некотором роде проверка, готов ли верующий к серьезной работе над собой.

В храмах в Прощеное воскресенье в храмах читают строки Евангелия от Матфея: "Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших".

После вечернего богослужения совершается особый чин прощения - священники и прихожане испрашивают друг у друга прощение.

По народным обычаям в Федотов день проверяют состояние инвентаря, перебирают семена для посева. На стол в последний день Масленицы ставят вареники с творогом и другими начинками, налистники и всевозможные пироги.

Одна из примет этого дня: нужно принести и поставить в доме красную герань - "калачики" по-народному - считается, что тогда весь год будет удачным.

Кто отмечает день ангела 2 марта

Именины сегодня по церковному календарю у Федота, Николая, Арсения и Иосифа.

По старому стилю день ангела у Николая, Порфирия, Романа, Михаила, Павла, Марии, Марианны, Федора.

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