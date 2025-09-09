Про дату 9 сентября есть несколько очень важных обычаев.

9 сентября в народных обычаях считается удачной датой для родителей, но также имеет несколько важных запретов. Международные праздники сегодня посвящены многим профессиям, а православные верующие чтят покровителей родительства.

Какой сегодня праздник в мире

По инициативе Красного Креста 9 сентября отмечается День предоставления первой помощи - важного навыка, который нужно освоить каждому человеку.

Есть в эту дату такие профессиональные торжества - День программиста-тестировщика, День дизайнера-графика, День работников сферы красоты, День спасателя, День специалистов сельского хозяйства. Ещё один праздник сегодня - День судоку - чествует популярную японскую головоломку. Её любители соревнуются в решении на скорость.

Среди именинников этой сентябрьской даты наиболее прославились герцог кардинал Ришелье, физик Луиджи Гальвани, писатель Чезаре Павезе, программист Деннис Ритчи, актеры Хью Грант и Адам Сэндлер.

Какой сегодня праздник в Украине

Имена рожденных 9 сентября известных личностей знакомы почти каждому украинцу - это писатель Иван Котляревский, физик Лев Шубников и экономист Лев Шанковский.

Представители упомянутых выше профессий могут отпраздновать, в целом официальных праздников сегодня в Украине нет.

Какой сегодня церковный праздник

Святых супругов Иоакима и Анну вспоминают по новому стилю. Это родители Богородицы, которые много лет молились Богу о рождении ребенка. Им молятся женщины, которые не могут забеременеть, а также все отцы и матери. 9 сентября - праздник святых Пименов Великого и Печерского, а также священномученика Кукши по староцерковному стилю.

Какой сегодня праздник в народе

Народная мудрость так описывает сегодняшний день в приметах:

если рябина хорошо уродила, то осень будет дождливой;

птицы начали петь - к хорошей погоде, молчат - к похолоданию;

если на иве уже нет листьев, ожидается ранняя зима.

В исторических текстах есть несколько описаний того, какой праздник 9 сентября был ранее. Славяне проводили его за работой на огороде, где заканчивали сбор картошки, свеклы и редьки. На полях подходила к концу жатва. Сбор последнего снопа сена считался большим праздничным событием.

Сегодняшняя дата считается счастливо для родителей. По возможности её желательно провести вместе с ребенком за совместным занятием. Также удачно пройдет уборка. Чтобы в доме было согласие и благополучие, стоит выбросить или пожертвовать нуждающимся старую одежду.

Что нельзя делать сегодня

По давним верованиям родителям не стоит повышать голос на детей, сравнивать их с другими в негативном смысле и оскорблять, иначе отношения с ребенком значительно ухудшатся. Такие запреты основаны на том, какой сегодня церковный праздник. Ещё церковь запрещает месть, зависть, осуждение других.

