Внучка Софии Ротару 'засветилась' рядом с Трампом (фото)

Она дочь единственного сына певицы.

Внучка известной украинской певицы Софии Ротару посетила Открытый чемпионат Соединенных Штатов Америки по теннису (US Open) и похвасталась фото рядом с американским лидером.

В понедельник, 8 сентября, София Евдокименко опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию видео и снимков с громкого спортивного события. Также внучка певицы показала селфи со своей матерью - Светланой Евдокименко.

На некоторых фотографиях можно увидеть, что на трибунах позади стоят президент США Дональд Трамп и его специальный посланник на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.

Что известно о Софии Евдокименко

Дочь единственного сына Ротару Руслана Евдокименко и его жены Светланы родилась в 2001 году. У Сони есть старший брат Анатолий, который строит музыкальную карьеру под псевдонимом SHMN.

Девушка длительное время живет за границей, в частности в США. Она окончила престижную Parsons School of Design в Нью-Йорке.

Параллельно она строит карьеру модели, ведет блог в соцсетях, где делится модными образами, советами по уходу за собой и фрагментами из своей жизни.

Личная жизнь Сони также привлекает внимание СМИ. В 2024 году она официально объявила о романе с Максом Лернером - наследником одной из самых богатых американских семей.

