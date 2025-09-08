В конкурсе приняли участие представители 23-х стран.

Россияне провели конкурс-пародию на "Евровидение" - "Евровидение". Кроме страны-хозяйки в шоу участвовали более 20 стран. Однако, зрителей-иностранцев было немного, поэтому организаторам пришлось заплатить массовке, чтобы те переоделись в соответствующие национальные костюмы других государств.

Поскольку Россия, как и Беларусь, отстранена от участия в ежегодном песенном конкурсе "Евровидение", она решила вернуть советскую версию музыкальных соревнований "Интервидение", которое проводилось еще в 70-х и 80-х годах прошлого века.

Свое участие подтвердили 23 страны, в частности США, Индия, ОАЭ, Бразилия, Сербия, Беларусь, Куба и Катар. Однако, граждане стран-участниц не приехали в Москву, чтобы поддержать своих представителей. Поэтому организаторам пришлось спасать шоу от полного провала. Из 800 зрителей лишь несколько десятков действительно были иностранцами.

Как сообщают российские паблики, гостей из-за рубежа заменили местной массовкой, которой пообещали около 6 тысяч рублей за съемку. Однако, за эти деньги зрители должны были бы переодеться в национальные костюмы или взять с собой государственную атрибутику тех стран, которые они поддерживали. Также им запретили снимать все, что происходило внутри арены. За это был предусмотрен штраф полмиллиона рублей.

"Я здесь по приколу, меня позвали друзья. Хотелось бы, конечно, побывать на настоящем "Евровидении", но раз его нет, посмотрю на это", - рассказал мужчина, которого переодели в арабского шейха.

Россию на "Интервидении" предсказуемо представлял певец-путинист Shaman. Среди других участников был американец Брэндон Говард, которого часто называли сыном Майкла Джексона.

