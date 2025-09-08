Заметили, что орхидея начала увядать? Пора действовать!

Если ваш фаленопсис выглядит вялым и слабым, то пришло время пересадить его. Хотя процедура может показаться сложной, она необходима. Как пишет Veranda, свежий субстрат с питательными веществами стимулирует дальнейший рост.

Как пересадить пропадающую орхидею - инструкция

Сначала аккуратно достаньте орхидею из старого горшка и удалите остатки коры или грунта (корни можно замочить, чтобы облегчить процесс).

На дно более просторного контейнера положите кору с питательными добавками, установите растение и слегка присыпьте корни оставшейся корой.

При правильных условиях орхидея радует красивыми цветами и здоровым ростом, но возможны и проблемы. Вот основные из них и способы решения.

У орхидеи вянут листья - что делать

Морщинистые или обвисшие листья указывают на нехватку влаги. Проверяйте корни: если они серые, а кора сухая, пора обильно полить растение.

Гниют корни у орхидеи - как помочь

Желтые и скрученные листья часто означают переувлажнение. Это может привести к грибковой гнили, которая тормозит рост. Признак — мягкие, слизкие корни. Такие нужно обрезать, обработать фунгицидом и пересадить орхидею в свежий дренажный субстрат. Для профилактики полезно регулярно проветривать помещение, избегая прямого солнца и сквозняков.

Также орхидеи могут страдать от тли, грибных комариков или паутинных клещей. Эти насекомые высасывают влагу и ослабляют растение. Борьба проста: протирайте листья или обрабатывайте их мыльным раствором, инсектицидом либо маслом нима.

