Если ваш фаленопсис выглядит вялым и слабым, то пришло время пересадить его. Хотя процедура может показаться сложной, она необходима. Как пишет Veranda, свежий субстрат с питательными веществами стимулирует дальнейший рост.
Как пересадить пропадающую орхидею - инструкция
Сначала аккуратно достаньте орхидею из старого горшка и удалите остатки коры или грунта (корни можно замочить, чтобы облегчить процесс).
На дно более просторного контейнера положите кору с питательными добавками, установите растение и слегка присыпьте корни оставшейся корой.
При правильных условиях орхидея радует красивыми цветами и здоровым ростом, но возможны и проблемы. Вот основные из них и способы решения.
У орхидеи вянут листья - что делать
Морщинистые или обвисшие листья указывают на нехватку влаги. Проверяйте корни: если они серые, а кора сухая, пора обильно полить растение.
Гниют корни у орхидеи - как помочь
Желтые и скрученные листья часто означают переувлажнение. Это может привести к грибковой гнили, которая тормозит рост. Признак — мягкие, слизкие корни. Такие нужно обрезать, обработать фунгицидом и пересадить орхидею в свежий дренажный субстрат. Для профилактики полезно регулярно проветривать помещение, избегая прямого солнца и сквозняков.
Также орхидеи могут страдать от тли, грибных комариков или паутинных клещей. Эти насекомые высасывают влагу и ослабляют растение. Борьба проста: протирайте листья или обрабатывайте их мыльным раствором, инсектицидом либо маслом нима.
