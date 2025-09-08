Екатерина вспомнила, как они с сыном пережили недавнюю атаку россиян.

Жена украинского певца Виктора Павлика - блогерша Екатерина Репяхова - рассказала, как их 4-летний сын реагирует на обстрелы.

В частности, она отметила, что во время очередной атаки россиян на Киев вместе с Мишей пряталась в безопасном месте. Однако блогерша отметила, что сын очень испугался взрывов.

"Ночь была тяжелой. Мы были вдвоем с сыном. Он все больше понимает и очень боится взрывов", - написала Екатерина в своем Instagram.

Репяхова добавила, что почувствовала страх сына, ведь Миша начал сильно прижиматься к ней.

"Он так крепко прижимался ко мне, будто пытался слиться со мной в одно целое, искал безопасность в моих объятиях. Я чувствовала, как его маленькое сердечко бьется быстро-быстро. И как ему страшно. В такие моменты я понимаю, что мамы - это живой щит для своих детей, и даже если мы не можем защитить их от всего мира, наши объятия остаются местом, где они всегда в безопасности", - отметила блогерша.

К слову, после ракетной атаки Екатерина написала, что им удалось немножко поспать, но сын был без настроения.

"Мы поспали с 6 до 10 и поехали к лошадям, снять немного стресс. Но сыночек без настроения, говорит: "Не трогай", - подчеркнула Репяхова.

Что известно об атаке на Киев 7 сентября

В ночь с 6 на 7 сентября россияне нанесли очередной массированный удар по Украине. Враг использовал более 800 ударных БПЛА и ракеты. Под атакой были сразу несколько городов, а именно Киев, Запорожье, Харьков, Кременчуг, Кривой Рог и Одесса. Есть масштабные разрушения, раненые и погибшие украинцы.

Напомним, ранее звезды украинского шоу-бизнеса отреагировали на атаку россиян по Киеву.

