В украинских народных традициях 8 сентября считается женским днем.

8 сентября - очень значимый день для православных людей. Украинцы с давних времен знали, какой сегодня церковный праздник, и привязали к нему немало примет. Полна сегодняшняя дата и международных событий.

Какой сегодня праздник в мире

Вспомним мировых знаменитостей, рожденных 8 сентября: английского короля Ричарда Львиное Сердце, поэта Лудовика Ариосто, писателя Фредерика Мистраля, композитора Антонина Дворжака, актера Питера Селлерса и диджея Авичи.

Всемирные праздники сегодня основаны ООН - это День солидарности журналистов планеты, День физиотерапии и День грамотности. Есть ещё одна необычная инициатива - День извинений, в который принято просить прощения и прощать обиды.

Какой сегодня праздник церковный

В новоцерковном календаре наступает Рождество Пресвятой Богородицы, когда христиане вспоминают рождение Девы Марии. В нашей стране его празднование всегда достигало больших размахов.

Есть также 8 сентября праздник по старому стилю - чествование памяти праведных Адриана и Натальи.

Какой сегодня праздник в Украине

Хотя официальных торжеств на эту дату не назначено, в народных верованиях праздник сегодня в Украине получил название Рожаницы и считался преимущественно женским. Подробнее о его обычаях мы рассказали ниже.

Среди украинских именинников дня больше других прославились актриса Наталия Ужвий, деятель ОУН Петр Войновский, оперный певец Николай Шопша, аграрный предприниматель Алексей Вадатурский и военный ВСУ, Герой Украины Андрей Жованик.

Какой праздник 8 сентября в народе

Если поискать приметы сегодняшней даты, то можно найти следующие:

морозное утро предвещает раннюю зиму;

чем ниже летают ласточки, тем выше вероятность дождя;

переменчивая погода - к частым дождям в сентябре.

Народно-христианский праздник сегодня приурочен к концу жатвы и ко дню Богородицы. Славяне считали Деву Марию матерью земли, людей и всего живого, покровительницу женского счастья. Ей молились женщины о благополучии, легких родах, здоровье малышей. Мужчины старались угождать женскому полу. А матери кропили дочерей святой водой, чтобы те были счастливыми.

Что нельзя делать сегодня

По давним традициям 8 сентября нельзя грубить и отказывать в помощи женщинам, особенно матерям. Также помня, какой сегодня праздник в православии, нельзя физически тяжело работать, ругаться с близкими, осуждать других, увлекаться рукоделием.

