В День ангела Натальи поздравьте близких обладательниц этого имени с именинами.

День ангела Натальи в Украине отмечают несколько раз в году, в том числе 8 сентября. В этот день по старому стилю церковь чтит память мученицы Натальи Никомидийской. Сегодня стоит поздравить с именинами близких обладательниц имени Наталья - лучшие пожелания и картинки собраны в нашей статье.

Что означает имя Наталья

Значение имени Наталья с латинского - "рождественская". Женщина с таким именем обладает приятным, решительным характером. С ней всегда интересно общаться. Наталье присущи оптимизм, креативность, женское обаяние. Самой важной ценностью в жизни для неё является семья.

День ангела Натальи 2024 - поздравления в стихах и прозе

С днем ангела, Наташа.

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Будь, как обычно, милой,

Счастливой слишком даже,

Здоровой и любимой.

Пусть от печалей разных

Твой ангел охраняет,

Всё в жизни будет классно,

Ведь ты достойна - знаю!

***

С именинами поздравить

Я спешу, Наташа.

Пусть святая укрепляет

Силы, веру ваши.

Пусть ведет по жизни ангел

Верною тропою,

Наградит успехом, счастьем,

Миром, красотою.

***

С днем ангела, Наталья, поздравляю!

Не зря ведь каждый в мире знает,

Что ты и благородна, и добра,

Порядочна, достаточно щедра.

Так пусть твой Ангел помогает,

От бед, невзгод оберегает.

По жизни весело шагай,

Проблемы со здоровьем ты не знай.

***

С днем ангела тебя, Наташа!

Будь с каждым днем и годом краше.

Всех завораживай улыбкой,

Фигурой стройной, статной, гибкой.

Желаю быть веселой, смелой,

Любимое нашла чтоб дело,

Имела все, о чем мечтала,

И чтоб нашла все, что искала!

***

Пусть день ангела, Наталья,

Тебе дарит лишь улыбки,

Жизнь закружит в нежном вальсе,

Теплотой скорей осыплет!

Счастья точно станет больше,

Вдохновение лишь растёт,

Будет море удовольствий,

Чтоб хватило на весь год!

***

В твой день, Наташа, пожелаю

Любви большой, как океан,

Крылом пусть ангел укрывает,

Успех поймает в свой капкан!

И пусть глаза всегда искрятся,

И настроение поёт,

Мечты все будут исполняться

Сегодня, завтра, круглый год!

***

Поздравляю тебя с днем ангела, Наташа! Пожелать хочу, чтобы твой путь всегда был освещен добром и счастьем, чтобы в жизни было много радости и любви, чтобы в деятельности ждали тебя успех и удача, чтобы везение и благополучие были твоими верными спутниками.

***

Милая Наташа, поздравляю тебя с днём ангела и пожелать хочу большой и светлой любви, искреннего и настоящего счастья, доброй и неизменной удачи, великих и несокрушимых успехов, нереального и крупного везения, крепкого и прочного здоровья.

***

Наталья, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю тебе благополучия и успеха. Хороших друзей и прекрасных знакомых. Красивой любви, взаимных чувств, широких взглядов и больших достижений!

***

Дорогая Наташа, поздравляю тебя с днём ангела. Пусть судьба твоя окажется счастливой и благополучной, пусть тропка жизни стелется мягко и легко, пусть Бог пошлёт тебе светлое благо и удачу, пусть душа твоя смеётся и никогда не плачет.

День ангела Натальи - открытки и картинки

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