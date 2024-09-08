День ангела Натальи в Украине отмечают несколько раз в году, в том числе 8 сентября. В этот день по старому стилю церковь чтит память мученицы Натальи Никомидийской. Сегодня стоит поздравить с именинами близких обладательниц имени Наталья - лучшие пожелания и картинки собраны в нашей статье.
Что означает имя Наталья
Значение имени Наталья с латинского - "рождественская". Женщина с таким именем обладает приятным, решительным характером. С ней всегда интересно общаться. Наталье присущи оптимизм, креативность, женское обаяние. Самой важной ценностью в жизни для неё является семья.
День ангела Натальи 2024 - поздравления в стихах и прозе
С днем ангела, Наташа.
Будь, как обычно, милой,
Счастливой слишком даже,
Здоровой и любимой.
Пусть от печалей разных
Твой ангел охраняет,
Всё в жизни будет классно,
Ведь ты достойна - знаю!
***
С именинами поздравить
Я спешу, Наташа.
Пусть святая укрепляет
Силы, веру ваши.
Пусть ведет по жизни ангел
Верною тропою,
Наградит успехом, счастьем,
Миром, красотою.
***
С днем ангела, Наталья, поздравляю!
Не зря ведь каждый в мире знает,
Что ты и благородна, и добра,
Порядочна, достаточно щедра.
Так пусть твой Ангел помогает,
От бед, невзгод оберегает.
По жизни весело шагай,
Проблемы со здоровьем ты не знай.
***
С днем ангела тебя, Наташа!
Будь с каждым днем и годом краше.
Всех завораживай улыбкой,
Фигурой стройной, статной, гибкой.
Желаю быть веселой, смелой,
Любимое нашла чтоб дело,
Имела все, о чем мечтала,
И чтоб нашла все, что искала!
***
Пусть день ангела, Наталья,
Тебе дарит лишь улыбки,
Жизнь закружит в нежном вальсе,
Теплотой скорей осыплет!
Счастья точно станет больше,
Вдохновение лишь растёт,
Будет море удовольствий,
Чтоб хватило на весь год!
***
В твой день, Наташа, пожелаю
Любви большой, как океан,
Крылом пусть ангел укрывает,
Успех поймает в свой капкан!
И пусть глаза всегда искрятся,
И настроение поёт,
Мечты все будут исполняться
Сегодня, завтра, круглый год!
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Поздравляю тебя с днем ангела, Наташа! Пожелать хочу, чтобы твой путь всегда был освещен добром и счастьем, чтобы в жизни было много радости и любви, чтобы в деятельности ждали тебя успех и удача, чтобы везение и благополучие были твоими верными спутниками.
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Милая Наташа, поздравляю тебя с днём ангела и пожелать хочу большой и светлой любви, искреннего и настоящего счастья, доброй и неизменной удачи, великих и несокрушимых успехов, нереального и крупного везения, крепкого и прочного здоровья.
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Наталья, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю тебе благополучия и успеха. Хороших друзей и прекрасных знакомых. Красивой любви, взаимных чувств, широких взглядов и больших достижений!
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Дорогая Наташа, поздравляю тебя с днём ангела. Пусть судьба твоя окажется счастливой и благополучной, пусть тропка жизни стелется мягко и легко, пусть Бог пошлёт тебе светлое благо и удачу, пусть душа твоя смеётся и никогда не плачет.