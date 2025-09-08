По ее словам, из-за работы они проводят вместе больше времени, чем с родными.

Украинский шеф-повар, судья шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская рассказала об отношениях со своим коллегой Владимиром Ярославским.

В интервью LIGA Life ее спросили, является ли реальной химия, которую между ними чувствуют зрители, или они просто идут по определенному сценарию. Мартыновская ответила, что они ведут себя так же и вне съемочной площадки, когда встречаются на кофе или участвуют в совместных мероприятиях:

"У нас есть эта классная энергия. Вообще кулинария - это тоже про секс, иначе ты не в системе... Оно должно в тебе жить. Ты должен хотеть и быть возбужденным к этой жизни, к своей профессии".

По словам ресторатора, они с Владимиром "сами по себе заряжены" энергией и им, вместе с Эктором Хименесом-Браво, нравится находиться рядом, обниматься и целоваться.

"Мы живем с Вовой в одной гримерке, раздеваемся - переодеваемся. И, конечно, есть эта платоническая, классная приязнь. И на этом все. Как Вовка говорил: "Лучше в постель с коллегами не лезть, потому что это потом испортит партнерские отношения. Все, стоп. Хотя... я бы подумал, возможно... Нет-нет, стоп", - добавила она со смехом.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце августа квартира Мартыновской получила повреждения в результате российского массового обстрела Киева.

