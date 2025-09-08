В сети завирусилось фото актрисы с малышом.

Британская актриса Ванесса Кирби, которая известна по своим ролям в фильмах "Фантастическая четверка: Первые шаги", "Миссия невыполнима" и "Форсаж", впервые стала мамой. В сети появилось первое фото звезды с малышом.

По информации СМИ Кирби родила первенца от своего партнера Пола Рабиля вчера, 7 сентября. Пол и имя младенца пока не известны, ведь сама актриса еще не давала комментариев относительно родов.

Однако, в сети уже завирусилось фото Ванессы с малышом, которое распространил новостной портал Film Updates.

Видео дня

На кадре видно, как звезда кино держит своего первенца, находясь в больничной палате. Она и ее малыш одеты в белую одежду. В то время как к новоиспеченной маме пришли посетители, она выглядела очень счастливой.

Ванесса Кирби - что известно

Первое мировое признание актриса, которая родом из британского Уимблдона, получила благодаря роли принцессы Маргарет в популярном сериале Netflix "Корона". За свою игру Кирби была отмечена премией BAFTA в 2018 году.

Кроме этого, Ванесса Кирби была номинирована на самую престижную кинопремию в мире "Оскар" за главную роль в фильме "Фрагменты женщины".

О личной жизни звезды известно не так много. С 2015 по 2019 год она была в отношениях с известным актером Каллумом Тернером, который недавно обручился с певицей Дуа Липой. Сейчас Ванесса проживает с бывшим профессиональным игроком в лакросс Полом Рабилем, от которого и родила первенца.

Вас также могут заинтересовать новости: