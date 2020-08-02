Полнолуние 3 августа: в чем его особенность и как оно повлияет на знаки Зодиака

В это Полнолуние активизируются два противоположных знака - Лев и Водолей.

В этом месяце полная Луна взойдет над Землей 3-го числа. В этот момент Луна будет находиться в Водолее, а Солнце во Льве.

Читайте такжеЛунный календарь на август 2020: благоприятные и неблагоприятные дниВ это полнолуние активизируются два противоположных знака - Лев и Водолей. Эти два Знака задают объем смыслов, над которыми стоит поразмышлять и на которые желательно помедитировать. Знак Льва дает чувствительность по отношению к самому себе, к своей душе и индивидуальности.

УНИАН расскажет вам, что приготовили звезды в этот день каждому знаку Зодиака.

Полнолуние в августе: когда, дата

Полнолуние наступит 03.08.2020 в 19:00. Это 14 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Водолей. Процент освещенности Луны составляет 100%. Восход Луны в 20:56, а закат в 03:40.

Особенности полнолуния в августе

Особенно сильно звучит в это Полнолуние волевой аспект индивидуальности и правильного его направления. Ключевым моментом этого Полнолуния является осознание своей индивидуальности и использование воли для ее раскрытия.

Полная Луна оказывает самое существенное воздействие на все живое на Земле. Увеличивается кровоточивость ран, напоминают о себе хронические заболевания, обостряются душевные расстройства.

В период полнолуния наблюдается максимальная рождаемость детей. Появляется избыточная импульсивность в общении, повышается тяга к негативному мышлению и употреблению алкоголя.

С другой стороны, это самое идеальное время для сбора лекарственных трав, так как их целебные свойства в этот момент максимальны.

Что можно делать в полнолуние 3-го августа

Наиболее благоприятный день для разного рода важных начинаний. Можете смело продвигать свои предложения, они обязательно найдут отклик и будут приняты.

Однако стоит все хорошенько продумать и взвесить, так как начать можно дело, не только ведущее к победе, но и заканчивающееся полным крахом. День хорош для укрепления родственных отношений.

Что нельзя делать в полнолуние 3-го августа

Высшее руководство или госорганы в это время лучше не беспокоить, а заняться организацией, проведением всевозможных собраний, конференций или участием в них.

Полнолуние в августе: что ждет знаки Зодиака 3 августа:

Овен: гороскоп на 3 августа 2020

Благоприятный период для длительных поездок, путешествий, новых увлечений, общения, получения информации, любви. Не исключено, что случайное знакомство или ваша коммуникабельность окажут влияние на будущую финансовую прибыль. Звезды сулят вам успех в поиске дополнительных источников дохода или переходе к новым видам деятельности.

Телец: гороскоп на 3 августа 2020

Этот день принесет вам хорошее самочувствие. Постепенно отношения будут приходите в норму. Не будьте слишком агрессивным, так как это может вызвать только раздражение. Тому, кто рядом с вами, так не хватает вашей нежности.

Близнецы: гороскоп на 3 августа 2020

Звезды по-прежнему указывают на вероятные осложнения со здоровьем. У тех, кто заболеет завтра, болезнь примет затяжной характер. Неблагоприятны поездки и путешествия. В сфере профессиональной деятельности вероятны ошибки и просчеты, связанные с неверной оценкой ситуации или ложной информацией.

Рак: гороскоп на 3 августа 2020

Возможно, что вы заручитесь одобрением своих планов и поддержкой со стороны влиятельных особ. Обращения за любой финансовой поддержкой могут быть удовлетворены. Постарайтесь в этот день воздержаться от всего, что может нанести вред организму, особенно от спиртных напитков и сигарет.

Лев: гороскоп на 3 августа 2020

Жизненный потенциал на высоком уровне. Не исключено, что начало дня потребует принятия важных решений в личной жизни. Полагайтесь только на себя — совет или помощь друзей приведут к ошибкам или осложнят ситуацию до крайности. Постарайтесь закончить давние споры с родственниками или близким человеком. Не позволяйте великодушию обернуться расточительством, а отваге — безрассудством.

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День проходит под знаком душевного равновесия и перехода на новый круг развития. Жизненный потенциал на высоком уровне. Этот день начнется с приятных известий, продолжится большими сюрпризами и закончится всеобщим признанием. Благоприятный день для покупок. Постарайтесь закончить давние споры с родственниками или близким человеком. Проявите мудрость и такт — это, пожалуй, единственный способ избежать необдуманных действий.

Весы: гороскоп на 3 августа 2020

День преобразований и трансформаций. Перемены, которые произойдут в вашей жизни, могут иметь как положительную, так и отрицательную окраску, поэтому во всех делах обращайтесь к здравому смыслу и практическому подходу к действительности. Но постарайтесь избавиться от предвзятых взглядов.

Скорпион: гороскоп на 3 августа 2020

Завтра не исключены упаднические настроения. Скажется усталость и перенапряжение предыдущих дней. Будьте предельно внимательны с окружающими и членами семьи, следите за своими словами. Вы можете задеть их самолюбие, вызвать ревность или зависть, что неблагоприятно скажется на вашем положении. Все принимаемые решения тщательно обдумывайте.

Стрелец: гороскоп на 3 августа 2020

Отвага, прекрасная память и сообразительность, умение найти нестандартные пути решения проблем обеспечат успех в любом начинании. Звезды по-прежнему указывают на вероятные осложнения со здоровьем. У тех, кто заболеет завтра, болезнь примет затяжной характер. Особенно это касается мужчин-Стрельцов.

Козерог: гороскоп на 3 августа 2020

Сатанинский день. Звезды указывают на вероятные конфликты с начальством или партнерами, предостерегают от агрессивности и грубости со стороны незнакомых людей. Осмотрительно относитесь к любым коллективным действиям. Иллюзорность и нереальность планов по независящим от вас причинам может привести к напрасным усилиям или финансовым потерям.

Водолей: гороскоп на 3 августа 2020

Не исключено, что завтра вам придется решать домашние и личные проблемы, отодвинув на второй план дела и бизнес. Вероятны осложнения в отношениях с близким человеком. Ссора может разрастись до полного разрыва отношений. Избегайте напряжения в отношениях с детьми-подростками. Спорные вопросы можно разрешить только в атмосфере любви и уважения.

Рыбы: гороскоп на 3 августа 2020

Завтра не исключены неприятные новости, связанные с близкими людьми. Это может отразиться на вашем здоровье и настроении. Поэтому постарайтесь психологически защитить себя от всех возможных неожиданностей и спокойно воспринимать все, что день грядущий нам готовит. Вероятны случайные знакомства, которые не останутся бесследными в вашей жизни.

Гороскоп подготовлен по материалам supercook.ru.

Лунный календарь на август 2020

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