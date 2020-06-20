Новолуние 21 июня: чем оно особенно и как повлияет на знаки Зодиака

Новолуние - это время, когда Солнце символически "соединяется" с Луной.

В субботу, 21 июня, в 9 часов 41 минуту, наступит новолуние, которое пройдет под знаком Зодиака Рак.

Читайте такжеСолнечное затмение 21 июня: астрологи назвали знаки Зодиака, для которых этот день станет роковымНоволуние - кратковременный по продолжительности период времени характеризуется влиянием на все живое особого энергетического импульса. Любое начинание лучше приурочить именно к новолунию.

УНИАН расскажет Вам об особенностях новолуния и как правильно вести себя в этот день.

Новолуние в июне: когда, дата

Новолуние состоится в субботу, 21 июня, в 9 часов 41 минуту. Это 1 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рак. Процент освещенности Луны составляет 0%. Восход Луны в 03:42, а закат в 21:41.

Особенность июньского новолуния

Луна в знаке Рак. Время неспешной стабильности. Идеально подходит для хорошо отлаженной деятельности предприятий, занятых монотонным производством. Так же неплохо идут дела, связанные с антиквариатом и юриспруденцией. Инициированный вами в это время судебный процесс должен закончиться максимально выгодно для вас.

Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, чья жизнь этим летом развернется на 180 градусовОсторожнее нужно относиться к кредитованию и даче денег взаймы. Есть вероятность, что придется очень долго ждать их возврата. Поскольку в это время повышается эмоциональная чувствительность, следует более тактично и внимательно относиться к близким людям, это пойдет вам лишь на пользу.

Для развития духовных сил полезен аутотренинг, медитационные практики и развитие экстрасенсорной чувствительности. Для избежания неприятных последствий требуется внимательное обращение с металлическими предметами и огнем.

Что можно делать в новолуние 21 июня

Луна находится в фазе Новая Луна. Этот кратковременный по продолжительности период времени характеризуется влиянием на все живое особого энергетического импульса. Любое начинание лучше приурочить именно к новолунию.

Начатое голодание, например, или разгрузочный день способствует выведению шлаков из организма, предупреждает возникновение различных заболеваний. Идеальное время для избавления от пагубных привычек.

Что нельзя делать в новолуние 21 июня

Малоэффективный день как для индивидуальной, так и для коллективной работы. День хорош для уединения, самоанализа и оценки прошлых поступков или строительства планов на будущее.

Неверное толкование своих поступков чревато ощутимыми потерями. Жизненные силы в это время не на высоте, поэтому следует избегать перегрузок и не затевать новых, особенно рискованных дел. Можно просто пообщаться с книгой.

Новолуние в июне: что ждет знаки Зодиака 21 июня

Овен: гороскоп на 21 июня 2020 года

В решении проблем вероятны серьезные затруднения, однако звезды не советуют останавливаться или сворачивать с избранного пути лучше довести дело до конца. В личной жизни вас может захватить очень сильное чувство — любовь вероятна так же, как и ненависть.

Телец: гороскоп на 21 июня 2020 года

Жизненный потенциал находится на низком уровне. Вероятны нервные срывы, нервозность. Умейте справляться со своими эмоциями. Неблагоприятный день для начала новых дел, планирования. Скорее всего все начинания будут обречены на неудачу, что может привести к материальным затруднениям. Даже творческий подъем, свойственный вам с начала недели, окажется самообманом и не приведет к ожидаемым результатам.

Близнецы: гороскоп на 21 июня 2020 года

Напряженный день, связанный с опасностью для здоровья. Возможно, что неприятное известие нарушит внутреннее равновесие и благоприятную обстановку в семье. Мужчинам-Близнецам не следует проявлять излишнюю независимость в высказываниях или упорствовать в отстаивании своего мнения. Женщины-Близнецы должны постараться провести время вне дома, в гостях. Хорошее время собирать, сушить и настаивать травы.

Рак: гороскоп на 21 июня 2020 года

Читайте такжеАстролог составила гороскоп сексуальной совместимости для всех знаков ЗодиакаДень благоприятный для путешествий, поездок, встреч. Возможно, в вашей жизни появится новый человек, способный увидеть в вас нечто такое, что другими не было открыто. Если у вас семья, дети, то подумайте, насколько вы сможете позволить новому человеку войти в вашу жизнь.

Лев: гороскоп на 21 июня 2020 года

Завтра следует успокоиться и привести в равновесие чувства и мысли, определить отношения с окружающими людьми, отказаться от ненужных контактов в личной жизни. Вероятно новое знакомство или неожиданное известие, которое может в корне изменить ваш образ жизни. Растерянность и неопределенность ситуации могут помешать принятию верного решения.

Дева: гороскоп на 21 июня 2020 года

Возможно, вам захочется завтра отложить некоторые проблемы на потом. Не делайте этого. Лучше доводить дело до конца. В личной жизни вас может захватить очень сильное чувство, бороться с которым вам будет сложно.

Весы: гороскоп на 21 июня 2020 года

Критический день. Возможно, что вам придется столкнуться с мелкими домашними проблемами или решением финансовых вопросов. Исключите крупные покупки или коммерческие операции, требующие значительных капиталовложений. Не следует рисковать, пускаться в авантюры, выделяться из окружения. Могут быть мучительные сны, ухудшение самочувствия, болезни.

Скорпион: гороскоп на 21 июня 2020 года

День отдыха, обретения новых источников энергии. Найдите время и посетите храм. Рекомендуется размышлять о собственном предназначении. Отнеситесь к себе критичнее, полезно покаяние. Вы можете почувствовать желание уединиться, что в данный момент очень полезно. Вам следует занять выжидательную позицию.

Стрелец: гороскоп на 21 июня 2020 года

Один из «чистых» дней. Отмечен гармонией и душевным равновесием. День любви, новых знакомств. Благоприятный день для активного поиска новой сферы приложения сил, интеллекта и капитала. Решительные действия и помощь партнеров положительно отразятся на повышении материального положения. За что бы вы ни взялись, в будущем вас ожидает успех. Однако не переоценивайте свои силы и возможности — они не безмерны.

Козерог: гороскоп на 21 июня 2020 года

Возможно, вам захочется завтра отложить некоторые проблемы на потом. Не делайте этого. Лучше доводить дело до конца. В личной жизни вас может захватить очень сильное чувство, бороться с которым вам будет сложно.

Водолей: гороскоп на 21 июня 2020 года

Этот день ознаменует возрастание вашего творческого потенциала. Усиливаются аура, жизненный потенциал; личное обаяние. День посвятите общению, встречам или творческим исканиям. Сосредоточьтесь на главном и не отвлекайтесь на мелочи. Полезны групповые занятия, физические нагрузки. Вы со всем справитесь, даже если придется выложиться полностью.

Рыбы: гороскоп на 21 июня 2020 года

Этот день может дать вам несколько важных жизненных уроков. Многие Рыбы опустятся на землю и будут вынуждены довольствоваться тем, что преподносит жизнь. Возможно, вы почувствуете завтра легкое недомогание с самого утра, но ко второй половине дня ваше самочувствие придет в норму. Вероятно, в вашей жизни появится новый человек, способный увидеть в вас нечто такое, что другими не было открыто.

Гороскоп подготовлен по материалам сайта supercook.ru.

Лунный календарь на июнь 2020

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