Что представляет собой ноябрьское новолуние и как лучше всего провести этот день, расскажет УНИАН.

Через несколько дней, а именно – 15 ноября 2020 года, наступит очередное новолуние, которое будет проходить под покровительством знака Зодиака Скорпион.

Читайте такжеЛунный календарь на ноябрь 2020: благоприятные и неблагоприятные дни в этом месяцеНоволуние – фаза Луны, когда Солнце, ночное светило и Земля находятся примерно на одной прямой. Причем Луна располагается посередине между Солнцем и Землей.

Длительность такого явления составляет примерно сутки. Далее начинается фаза восходящей Луны и постепенно "выглядывает" ее тоненький серпик.

Молодой месяц оказывает определенное влияние на организм человека. Характерными, в частности, являются резкие изменения настроения, стрессы и депрессия. Это время отличается эмоциональной подавленностью, тревожными состояниями, замкнутостью, преобладает грусть. Склонные к депрессии люди острее чувствуют одиночество.

Новолуние в ноябре 2020: когда, дата

Новолуние наступит 15.11.2020 в 07:07. Это первый лунный день в лунном календаре. Луна будет находиться в знаке зодиака Скорпион. Процент освещенности Луны составит 0%. Луна взойдет в 07:09, а зайдет в 16:32.

Особенность ноябрьского новолуния

Данный лунный день будет проходить под эгидой знака Зодиака Скорпион. Жизненные силы в это время не на высоте, поэтому следует избегать перегрузок и не начинать новых, особенно рискованных, дел.

Это удачный период для уединения, самоанализа, оценки прошлых поступков или планирования будущего, а также обучения и активной общественной деятельности.

Что можно делать в новолуние 15 ноября

В первые дни новолуния благоприятно загадывать желания и строить планы на будущее, а еще мечтать. Также данный период хорошо подходит для анализа прошлого, прощения старых обид и подготовки к новым серьезным начинаниям.

Читайте такжеЗначение имени Алина: характер, судьба, совместимость с другими именамиНаступление новолуния – хорошее время для избавления от пагубных привычек. Начатое голодание или разгрузочный день будет способствовать выведению шлаков из организма, предотвращать возникновение различных заболеваний.

Следует постараться отогнать все негативные мысли и эмоции и настроиться на хороший лад. Первый лунный день – чистый, светлый и легкий. Желательно почувствовать эту легкость.

В новолуние рекомендуются активный отдых, прогулки на природе, легкие физические упражнения, посещение храма, поход в гости.

Что нельзя делать в новолуние 15 ноября

Тяжелые физические нагрузки, принятие важных решений, риск в делах – нежелательны. Нельзя начинать никаких новых дел. Не надо увлекаться физическими упражнениями и развлекательными мероприятиями.

В новолуние некоторые люди особенно остро переживают одиночество, их охватывают пессимистические настроения. Поэтому не стоит в этот день слишком углубляться в себя, поддаваться апатии и серьезно воспринимать негативные мысли.

Новолуние в ноябре: что ждет знаки Зодиака 15 ноября

Овен: гороскоп на 15 ноября 2020 года

Не исключено, что вы будете вынуждены отменить запланированный отдых и взвалить на себя дополнительные обязанности. Вероятно, все ваши дела так или иначе будут связаны с финансами. Стоит исключить поспешность и спонтанность в решениях. Обратите внимание на здоровье.

Телец: гороскоп на 15 ноября 2020 года

Отдых в кругу семьи поможет избежать обид и разочарований. У вас проявится интерес к мистике, философии или религии. В возможном доверительном разговоре с родственниками или близкими постарайтесь избежать ответной откровенности. Проявите скрытность и сдержанность.

Близнецы: гороскоп на 15 ноября 2020 года

Хороший день для начала нового дела. Нестандартный взгляд на вещи, некоторая эксцентричность и острота суждений могут удивить окружающих людей. Постарайтесь проявить больше выдержки и самообладания, иначе недисциплинированность и излишняя самоуверенность заведут вас в тупик.

Читайте такжеАстрологи назвали самые умные знаки ЗодиакаРак: гороскоп на 15 ноября 2020 года

Прежде чем начинать новые дела, попробуйте завершить старые. Покупки могут оказаться крайне неудачными и вы будете долго сожалеть о выброшенных на ветер деньгах. В семейном кругу не исключены взаимные упреки. Вечером желательно заняться любимым делом, отложив на время все накопившиеся домашние дела.

Лев: гороскоп на 15 ноября 2020 года

Этот день может оказаться довольно сложным. Не исключено, что вы будете вынуждены отменить запланированные мероприятия и взвалить на себя дополнительные обязанности. Ваши дела в этот день могут быть связаны с межличностными отношениями. Избегайте поспешности и эмоциональности в решениях – вы можете нажить врагов или стать мишенью для нападок.

Дева: гороскоп на 15 ноября 2020 года

День связан с потерями, обманами и конфликтами. Повысится нагрузка на нервную систему, что чревато обострением хронических заболеваний. Возможны резкие смены настроения, раздражительность. Постарайтесь избегать конфликтов. Близкие люди ждут от вас понимания и выражения любви.

Весы: гороскоп на 15 ноября 2020 года

Благоприятный день для духовного роста. Рекомендуется чтение соответствующей литературы и посещение храма. Возрастет успеваемость, интуиция. День способствует планированию и реализации задуманного. Есть вероятность укрепления отношений в семье.

Скорпион: гороскоп на 15 ноября 2020 года

Это спорный день. Если вы сомневаетесь в правильности принятого вами решения – доверьтесь интуиции. Избегайте выяснения отношений с начальством и старайтесь не быть кому-либо обязанным. Возможно, вы найдете поддержку и понимание у людей, которых до этого не считали своими союзниками.

Читайте такжеЗначение имени Евгений: характер, судьба, совместимость с другими именамиСтрелец: гороскоп на 15 ноября 2020 года

Благоприятный день для любого дела, но стоит найти компромисс между своими желаниями и возможностями. Ваши остроумие и находчивость сделают вас центром компании. Некоторая бестактность в поведении или неудачная шутка могут стать причиной недоразумения, но конфликт будет улажен.

Козерог: гороскоп на 15 ноября 2020 года

День отдыха, обретения новых источников энергии, самоанализа. Обдуманные действия имеют значительные шансы на успех. Не исключено, что появится желание внести какие-то коррективы в личную жизнь, но не торопите события. Вероятно восстановление старых сердечных привязанностей. Осторожность и благоразумие помогут избежать многих ошибок. Помните, что многие недоразумения возникают из-за отсутствия доверия в общении.

Водолей: гороскоп на 15 ноября 2020 года

Благоприятный день для подведения итогов. Возможно поступление финансовых средств или какого-то известия, которое может в корне изменить ваш образ жизни. Может быть, вам придется изменить отношение к близкому человеку, проявив любовь и нежность, внимание к его проблемам. Романтический ужин при свечах будет уместным.

Рыбы: гороскоп на 15 ноября 2020 года

Активный, напряженный день. От вас потребуется повышенная работоспособность. День может быть полон разного рода неожиданностей, как приятных, так и не очень. Однако не надо ничего бояться, ведь вы будете в состоянии все преодолеть. В семье возможно полное взаимопонимание и душевная теплота, что принесет уверенность в своих силах.

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Автор: Алина Вишневская