Магнитные бури в августе: кто пострадает больше всех

В августе ожидаются частые магнитные бури.

В августе ожидаются незначительные магнитные бури 3, 4, 24 и 25 числа. Поэтому может наблюдаться плохое самочувствие.

Также не стоит затевать грандиозные дела, передают podrobnosti.

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Магнитная буря средней мощности произойдет 10 августа. В этот день стоит меньше появляться на солнце. Лучше побудьте дома и не забывайте проветривать помещение.

13 и 14 августа будет слабая магнитная буря. Пострадать могут только те, кто очень восприимчив к геомагнитным изменениям.

21 и 22 августа может резко измениться погода. Также может возникнуть плохо самочувствие из-за нереальной жары. Вам заранее стоит запастись головным убором, водой и лекарствами, если вы не можете в эти дни остаться дома.

29 августа - последняя магнитная буря. В этот день не стоит заниматься спортом. Лучше провести его дома или пойти искупаться в речке.

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