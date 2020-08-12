Магнитные бури в августе: кто пострадает больше всех
В августе ожидаются незначительные магнитные бури 3, 4, 24 и 25 числа. Поэтому может наблюдаться плохое самочувствие.
Также не стоит затевать грандиозные дела, передают podrobnosti.
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Магнитная буря средней мощности произойдет 10 августа. В этот день стоит меньше появляться на солнце. Лучше побудьте дома и не забывайте проветривать помещение.
13 и 14 августа будет слабая магнитная буря. Пострадать могут только те, кто очень восприимчив к геомагнитным изменениям.
21 и 22 августа может резко измениться погода. Также может возникнуть плохо самочувствие из-за нереальной жары. Вам заранее стоит запастись головным убором, водой и лекарствами, если вы не можете в эти дни остаться дома.
29 августа - последняя магнитная буря. В этот день не стоит заниматься спортом. Лучше провести его дома или пойти искупаться в речке.
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