Любовный гороскоп: кому звезды сулят перемены в конце мая

Астрологи составили любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2020.

Любовный гороскоп заключительной майской недели подскажет кратчайший путь к гармонии с любимым человеком.

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Романтическая жизнь в конце мая будет нуждаться в перезагрузке, особенно если в отношениях есть проблемы. Об этом рассказали астрологи, пишет SlovoFraza.

Какие знаки Зодиака ждут перемены в любви

Телец

Неделя будет насыщена любовными переживаниями. Возможно возвращение старой любви, которая вспыхнет ярким огнем, но лишь для того, чтобы показать, что эта привязанность тянет назад. На этой неделе звезды требуют принять жесткие меры. Да, разорвать связь будет нелегко, особенно если связывают глубокие, страстные чувства. Но на помощь придут друзья и близкие: кто-то из них продемонстрирует особое участие и поможет принять верное решение.

Скорпион

В личной жизни Скорпионов может возникнуть ситуация, когда им придется либо отстаивать свои интересы, либо идти на компромисс. Отстаивать придется грубо, поэтому чтобы избежать появления лишних разногласий, астрологи рекомендуют выбрать второе. Но не стоит забывать о себе. Конечно, ссоры сейчас ни к чему, зато новые договоренности, учитывающие чувства обоих, — как раз кстати. Закрепить успех можно приятным романтическим вечером.

Водолей

Ретроградное движение Венеры и Сатурна сигнализирует о том, что терпение Водолеев вот-вот может закончиться. Астрологи предлагают предупредить близкого человека, что игра в кошки-мышки на этой неделе завершится плачевно. Чувствительные и импульсивные Водолеи вряд ли смогут сдержать резкие слова и бурные реакции.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которым звезды приготовили невероятный финансовый подарок в первый месяц лета.

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