Астрологи рассказали, каким отцом будет мужчина по знаку Зодиака

Отцы-Львы — гордые лидеры в своих семьях, но обычно уделяют слишком мало внимания своим детям, говорят астрологи.

Если вы интересуетесь, каким папой будет ваш избранник, астрологи дали ответ.

Итак, вот какими отцами чаще всего становятся представители разных знаков Зодиака, пишет MixNews.

Овен

Отцы-Овны — сильны и амбициозны иногда чрезмерно. C таким папой ваши дети непременно станут успешными и независимыми лидерами.

Телец

Папа-Телец — надежный, на него вы можете положиться в любой ситуации, каким бы строгим он ни был. Он ласковый и сознательный.

Близнецы

Отец-Близнецы, как правило, «забавный» родитель, поэтому не ожидайте, что он будет придерживаться правил в воспитании ребенка так, как вы этого хотите.

Рак

Папы-Раки придерживаются классического подхода в воспитании и чувствуют необходимость принимать активное участие в жизни детей.

Лев

Отцы-Львы — гордые лидеры в своих семьях, но обычно уделяют слишком мало внимания своим детям. Однако папа-Лев хочет, чтобы все знали, насколько удивительны его дети.

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Дева

Дева любит содержать вещи в порядке. Дева может волноваться до смерти, быть придирчивой в мелочах и слегка параноидальной. Но это происходит из лучших побуждений, ведь Дева-родитель хочет только лучшего для своих детей.

Весы

Папы-Весы преданы и снисходительны, но им нравится спокойствие. Эти отцы могут слишком заботиться о внешности, поэтому дети будут отвоевывать свое право быть собой.

Скорпион

Отцы-Скорпионы любят баланс во всем и ценят семейное время. Они, как правило, глубокие мыслители и храбрые защитники.

Стрелец

Отец-Стрелец — веселый и авантюрный парень, который живет каждым моментом и любит приключения. Однако дети могут часто не воспринимать его авторитет, а принимать его за друга.

Козерог

Папы-Козероги любят строить планы, которым должна следовать вся семья. Трудолюбивый и намеренный воспитать успешных детей, этот папа подаст пример и никогда не поднимет голос, чтобы прояснить ситуацию.

Водолей

Отец-Водолей — перспективный, открытый и творческий. Этот тип родителей отлично подходит для обучения своих детей тому, как спасти планету, однако он может абстрагироваться от эмоциональных переживаний, чтобы сохранить собственные чувства в секрете.

Рыбы

Папы-Рыбы призывают своих детей мечтать. Они спокойные и чувствительные к потребностям своего чада. Время от времени их отношение может сменяться ленью и отсутствием дисциплины.

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