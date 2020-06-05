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Астрологи рассказали, каким отцом будет мужчина по знаку Зодиака

15:19, 05 июня 2020
Астрология
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Какими отцами становятся Львы / фото imenno.ru

Итак, вот какими отцами чаще всего становятся представители разных знаков Зодиака, пишет MixNews.

Овен

Отцы-Овны — сильны и амбициозны иногда чрезмерно. C таким папой ваши дети непременно станут успешными и независимыми лидерами.

Телец

Папа-Телец — надежный, на него вы можете положиться в любой ситуации, каким бы строгим он ни был. Он ласковый и сознательный. 

Близнецы

Отец-Близнецы, как правило, «забавный» родитель, поэтому не ожидайте, что он будет придерживаться правил в воспитании ребенка так, как вы этого хотите. 

Рак

Папы-Раки придерживаются классического подхода в воспитании и чувствуют необходимость принимать активное участие в жизни детей. 

Лев

Отцы-Львы — гордые лидеры в своих семьях, но обычно уделяют слишком мало внимания своим детям. Однако папа-Лев хочет, чтобы все знали, насколько удивительны его дети. 

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Дева

Дева любит содержать вещи в порядке. Дева может волноваться до смерти, быть придирчивой в мелочах и слегка параноидальной. Но это происходит из лучших побуждений, ведь Дева-родитель хочет только лучшего для своих детей.

Весы

Папы-Весы преданы и снисходительны, но им нравится спокойствие. Эти отцы могут слишком заботиться о внешности, поэтому дети будут отвоевывать свое право быть собой. 

Скорпион

Отцы-Скорпионы любят баланс во всем и ценят семейное время. Они, как правило, глубокие мыслители и храбрые защитники.

Стрелец

Отец-Стрелец — веселый и авантюрный парень, который живет каждым моментом и любит приключения. Однако дети могут часто не воспринимать его авторитет, а принимать его за друга. 

Козерог

Папы-Козероги любят строить планы, которым должна следовать вся семья. Трудолюбивый и намеренный воспитать успешных детей, этот папа подаст пример и никогда не поднимет голос, чтобы прояснить ситуацию.

Водолей

Отец-Водолей — перспективный, открытый и творческий. Этот тип родителей отлично подходит для обучения своих детей тому, как спасти планету, однако он может абстрагироваться от эмоциональных переживаний, чтобы сохранить собственные чувства в секрете. 

Рыбы 

Папы-Рыбы призывают своих детей мечтать. Они спокойные и чувствительные к потребностям своего чада. Время от времени их отношение может сменяться ленью и отсутствием дисциплины.

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