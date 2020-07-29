Астрологи назвали 4 знака Зодиака, которых в августе ждет судьбоносная встреча
В августе четыре знака Зодиака могут встретить человека из прошлого или познакомиться с новым.
Судьбоносная встреча ждет 4 знака Зодиака, передает slovofraza.
Овен
Август станет для вас очень удачным месяцем на любовном поприще. Вы встретите родственную душу. Симпатия к этому человеку возникнет сразу, но не нужно ограничиваться только флиртом. Продолжайте общение и узнавайте человека. Вскоре вы осознаете, что именно его искали всю жизнь.
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Близнецы
Вас ждет опасный соблазн, которому нельзя поддаваться. В вашей жизни снова может объявиться бывший или бывшая. Они захотят вернуть ваши отношения, но вы должны строго соблюдать дистанцию. Близнецам придется закрыться и проявить жестокость, потому что речь идет о вашей безопасности и счастье.
Дева
Так как Девы не любят неожиданности, август может выбить вас из колеи. Вы встретите родственную душу и моментально почувствуете симпатию. Не бойтесь проявлять свои чувства. В итоге вы создадите прекрасные и длительные отношения.
Рыбы
Вы встретите человека, который полностью перевернет вашу жизнь. Это будет интересный и очень влиятельный человек, который положительно повлияет на ваш характер. Вы влюбитесь и будете стремиться стать лучше, чтобы сохранить эти отношения. Вас ждет крепкая любовь и успехи в работе.
Как сообщал УНИАН, названы три знака Зодиака, которых все обожают.
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