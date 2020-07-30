Гороскоп на пятницу, 31 июля: что ждет завтра Львов, Тельцов, Скорпионов и другие знаки Зодиака

31 июля могут новые знакомства и важные встречи.

Астролог Павел Глоба рассказал, что 31 июля у большинства знаков Зодиака могут быть новые знакомства и важные встречи.

Это одарит им хорошие возможности, передает slovofraza.

Овен

Вам не стоит принимать близко к сердцу критику окружающих, так как к вам она не имеет никакого отношения. В пятницу вы можете встретиться с давним знакомым.

Телец

Тельцам стоит поберечь свои силы и не браться за дела, которые требует повышенных обязательств. В будущем эти силы вам понадобятся для реализации серьезных проектов.

Близнецы

Вам лучше не общаться с малознакомыми людьми, так как это может привести к грандиозному скандалу, да еще и в общественном месте.

Рак

Если вы начали работать над важным проектом, то не вздумайте останавливаться. Вы не сможете вернуть то, что потеряете.

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Лев

У вас могут быть недоразумения как в личной жизни, так и на работе. Но не стоит огорчаться, ведь вы не можете контролировать все. Чтобы поднять настроение, отправляйтесь на прогулку или шоппинг.

Дева

Сдерживайте свою эмоциональность, так как могут возникнуть ссоры. Поверьте, нервы дороже конфликтов.

Весы

Составьте заранее лан действий, чтобы точно все успеть. Не поленитесь потратить на это время.

Скорпион

Вам стоит избавляться от легкомыслия, иначе достижение профессиональных целей может быть под угрозой.

Стрелец

Не стоит пытаться сделать все, что планировали в этот день. Расставьте приоритеты, а второстепенные дела подождут.

Козерог

В этот день вам лучше закончить старые проекты и не браться за новые.

Водолей

В пятницу ваше руководство может подкинуть вам кучу новых задач, которые придется решать самому.

Рыбы

Вас ждут бытовые хлопоты. При этом если вы будете воспринимать это с юмором, то вечером вас ждет вознаграждение.

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