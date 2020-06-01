Названы мужские знаки Зодиака, которые приносят женщинам счастье

Названы пять мужских знаков Зодиака, которые приносят женщинам счастье.

Астрологи определили пять знаков Зодиака, знакомство с которыми обещает женщине счастливые отношения и долгую семейную жизнь.

Как правило, эти мужчины очень нежны и заботливы, и даже недолгий роман с ними не разобьет сердце, а лишь оставит о себе теплые воспоминания. Об этом сообщает MixNews.

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Рак

Раки в душе — неисправимые романтики, они обожают свою вторую половинку и готовы буквально боготворить ее и исполнять любые капризы.

Девы

Свою пассию они воспринимают как родственную душу, с которой их судьба связала прочно и надолго. С виду пренебрежительные и эгоистичные, на самом деле они очень эмоциональны до сентиментальности и готовы лечь костьми, лишь бы обеспечить свою семью.

Козероги

Отношения с Козерогами сулят его избраннице сытую и обеспеченную жизнь. Кроме того, подход к семье у этого знака такой же, как и ко всему остальному — основательный. Они и работу, и дом, и любимого человека стремятся выбрать раз и навсегда.

Рыбы

Женщинам очень повезет, если они встретят на своем пути мужчину-Рыбы. Это добрый, любящий и милосердный знак, который тянется к семье и готов все сделать, чтобы вторая половинка была счастлива. Мужчины этого знака, кроме того, обожают своих детей и поэтому ждут от своей супруги, что та подарит ему наследников.

Весы

Эти мужчины за равноправие в семье. Они не будут пытаться возвысить себя над женщиной, устанавливают с ней демократичные отношения. Астрологи уверяют, что жить с такими мужчинами — наилучший вариант для женщины, поскольку они не будут грубы с ней и всегда будут стараться прийти на помощь. Дети и семья для Весов — наивысшая ценность, которую они свято берегут. Если жена и муж искренне любят друг друга, то в такой семье будет мир и счастье.

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