Названы мужские знаки Зодиака, которые приносят женщинам счастье
Астрологи определили пять знаков Зодиака, знакомство с которыми обещает женщине счастливые отношения и долгую семейную жизнь.
Как правило, эти мужчины очень нежны и заботливы, и даже недолгий роман с ними не разобьет сердце, а лишь оставит о себе теплые воспоминания. Об этом сообщает MixNews.
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Рак
Раки в душе — неисправимые романтики, они обожают свою вторую половинку и готовы буквально боготворить ее и исполнять любые капризы.
Девы
Свою пассию они воспринимают как родственную душу, с которой их судьба связала прочно и надолго. С виду пренебрежительные и эгоистичные, на самом деле они очень эмоциональны до сентиментальности и готовы лечь костьми, лишь бы обеспечить свою семью.
Козероги
Отношения с Козерогами сулят его избраннице сытую и обеспеченную жизнь. Кроме того, подход к семье у этого знака такой же, как и ко всему остальному — основательный. Они и работу, и дом, и любимого человека стремятся выбрать раз и навсегда.
Рыбы
Женщинам очень повезет, если они встретят на своем пути мужчину-Рыбы. Это добрый, любящий и милосердный знак, который тянется к семье и готов все сделать, чтобы вторая половинка была счастлива. Мужчины этого знака, кроме того, обожают своих детей и поэтому ждут от своей супруги, что та подарит ему наследников.
Весы
Эти мужчины за равноправие в семье. Они не будут пытаться возвысить себя над женщиной, устанавливают с ней демократичные отношения. Астрологи уверяют, что жить с такими мужчинами — наилучший вариант для женщины, поскольку они не будут грубы с ней и всегда будут стараться прийти на помощь. Дети и семья для Весов — наивысшая ценность, которую они свято берегут. Если жена и муж искренне любят друг друга, то в такой семье будет мир и счастье.
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