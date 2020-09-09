Весы ведут себя крайне легкомысленно в денежном плане / slovofraza.com

Об этом пишет slovofraza.

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Близнецам в сентябре стоит быть очень осторожными с финансами. Интуиция  в этом месяце - не ваш помощник. Тщательно анализируйте информацию. Все ваши решения должны быть взвешенными, иначе вы рискуете лишиться крупной суммы денег. 

Bесы

Весы ведут себя крайне легкомысленно в денежном плане. Это может привести к негативным последствиям вплоть до нищеты. Однако опаснее всего то, что с накоплениями потеряете и собственную репутацию, без которой будет сложно продвинуться по карьерной лестнице.

Стрелец

Жажда быстрой наживы сыграет с вами злую шутку. Помните, что быстро достигнуть чего-то серьезного и постоянного невозможно, а любые авантюры заканчиваются проблемами. Единственный шанс разбогатеть для вас - это усердная работа. 

Kозерог

Козерогам звезды советуют не быть слишком самоуверенными. Ваша расслабленность и благодушный настрой могут сыграть с вами злую шутку.  Вам стоит более ответственно относиться к заработку. 

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Автор: УНИАН