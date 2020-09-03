Женщины-Близнецы обладают высоким уровнем интеллекта и имеют все шансы соблазнить кого угодно.

Кому-то способность очаровывать противоположный пол дана с рождения. Астрологи убеждены, что женщины трех знаков Зодиака способны покорить любого мужчину.

Об этом пишет freedfeel.

Главная черта этих женщин - упрямство. Если уж они задались целью приручить объект обожания, то не отступят до последнего.

В то же время эти женщины любой ценой стремятся к независимости. И хотя они уверены, что это их сила, но эта черта часто поворачивается к ним обратной стороной медали.

Близнецы

Женщины-Близнецы обладают высоким уровнем интеллекта и имеют все шансы соблазнить кого угодно, но при одном условии: если не передумают.

Близнецы постоянно противоречат сами себе, поэтому счастливчикам, на которых они положат глаз, лучше поторопиться, ведь их очень скоро могут заменить.

Скорпион

Это действительно роковая женщина: сексуальная и умная одновременно. Победить такую соперницу очень сложно: мужчина практически моментально становится ее жертвой.

Женщина-Скорпион - прирожденный психолог и манипулятор. Она сразу видит слабые стороны и бьет по ним. Никто не способен противостоять ее чарам.

Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН