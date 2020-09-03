Кому-то способность очаровывать противоположный пол дана с рождения. Астрологи убеждены, что женщины трех знаков Зодиака способны покорить любого мужчину.
Об этом пишет freedfeel.
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Главная черта этих женщин - упрямство. Если уж они задались целью приручить объект обожания, то не отступят до последнего.
В то же время эти женщины любой ценой стремятся к независимости. И хотя они уверены, что это их сила, но эта черта часто поворачивается к ним обратной стороной медали.
Близнецы
Женщины-Близнецы обладают высоким уровнем интеллекта и имеют все шансы соблазнить кого угодно, но при одном условии: если не передумают.
Близнецы постоянно противоречат сами себе, поэтому счастливчикам, на которых они положат глаз, лучше поторопиться, ведь их очень скоро могут заменить.
Скорпион
Это действительно роковая женщина: сексуальная и умная одновременно. Победить такую соперницу очень сложно: мужчина практически моментально становится ее жертвой.
Женщина-Скорпион - прирожденный психолог и манипулятор. Она сразу видит слабые стороны и бьет по ним. Никто не способен противостоять ее чарам.
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