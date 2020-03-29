Гороскоп на 30 марта: кому астрологи прогнозируют завтра успех, а кому – тяжелый день

В этот день звезды наделяют повышенной работоспособностью, а также велят соблюдать повышенную осторожность, чтобы ни с кем не испортить отношения.

В понедельник, 30 марта, звезды гороскопа предупреждают, что если в ваших отношениях с кем-то назрели сложности, то в этот день есть риск их усугубить. Чтобы этого не произошло, придется соблюдать повышенную осторожность. Ничего не поделаешь, день склоняет к морализму и непреодолимому желанию докопаться до истины - если пойти на поводу у этого взрывоопасного сочетания, можно испортить себе карьеру или личную жизнь.

Впрочем, если не отвлекаться на выяснение отношений, день может оказаться очень продуктивным: звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год, пишет 1001goroskop.

Овен

Овен способен проникнуть в суть вещей, разбирая любой вопрос до атомов и молекул! Даже на самые простые дела проницательный Овен имеет шанс посмотреть под новым углом. Ну а что касается людей вокруг, то им не позавидуешь, - завтра у них от Овна просто не существует тайн!

Телец

Телец может оказаться втянут в дело или разбирательство, так или иначе связанное с деньгами. Тельцу не стоит горячиться в таких разговорах и нужно избегать ненужных деталей. Сохраняйте спокойствие и сосредоточьтесь на фактах - обиды и взаимные претензии могут завести вас слишком далеко.

Близнецы

Завтра в голосе Близнецов будут то и дело звенеть командирские нотки. Чтобы день не прошел в бессмысленных спорах, Близнецам стоит умерить свой пыл и поменьше давить на тех, кто с ними рядом. В конце концов, они же не пресс и не каток, так почему бы просто не договориться?

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Рак

Завтра - хороший день для того, чтобы внести ясность в отношения с кем-то - если, конечно, такая необходимость у Рака есть. День склоняет Рака к тому, чтобы быть честным, искренним и понимающим собеседником. Это поможет ему поговорить без претензий, по душам, даже на очень деликатные темы.

Лев

Завтра уверенность Льва в каком-то вопросе способна дать сбой. Впрочем, возможно, Лев и сам пересмотрит свое мнение в каком-то вопросе, поменяв его на противоположное. Другими словами, Льву следует быть готовым к переменам, даже если это «всего лишь» перемены в его голове.

Дева

Дева будет склонна досконально разбираться в любом, даже очень мелком, вопросе! Это позволит ей избегать ошибок и подвохов. Правда, окружающим порой может казаться, что Дева издевается над ними, - такую массу уточняющих вопросов она способна завтра поставить!

Весы

Весы должны решить, чего им уже давно пора избавиться в своей жизни, чтобы освободить место для нового. Возможно, Весам придется попрощаться с какой-нибудь своей иллюзией или мечтой, однако только для того, чтобы открыть перед собой реальные перспективы!

Скорпион

Скорпион не будет склонен к компромиссам. Такая безапелляционная попытка поделить мир на черное и белое обязательно столкнется с противодействием окружающих. Чтобы этого избежать, Скорпиону следует избавиться от иллюзии, что он может кому-то что-то доказать - завтра это точно не получится.

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Стрелец

Звезды гороскопа советуют Стрельцу не спешить с принятием каких-либо серьезных решений. Чтобы не наделать ошибок, ему надо собрать воедино все кусочки пазла и найти ответы на вопросы. Только после этого Стрелец может смело бросаться в бой!

Козерог

Козерогу, весьма вероятно, придется пересмотреть свое мнение о каком-то человеке, событии или проблеме. Чтобы это на весь день не выбило Козерога из колеи, ему следует быть готовым к получению неожиданной информации и необходимости проявить гибкость в каком-то вопросе.

Водолей

В общении с окружающими Водолей способен упрямо стоять на своем! Звезды гороскопа советуют Водолею завтра держать свое драгоценное «единственно верное» мнение при себе, а если все-таки высказал - быть готовым пойти на компромисс и даже извиниться.

Рыбы

Завтра у Рыб все должно быть прекрасным: и душа, и мысли, и рабочий стол! Впрочем, не меньше обычной грязи (а может быть, даже больше) их способны вывести из себя недостатки окружающих: их неидеально чистые поступки и слова. Вряд ли Рыбы смогут удержаться от соблазна сказать кому-нибудь об этом прямо.