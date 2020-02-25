Названы тайные эрогенные зоны знаков Зодиака

Астрологи рассказали, что больше всего нравится представителям разных знаков Зодиака.

У всех знаков зодиакального ряда есть тайные эрогенные зоны на теле, стимуляция которых способна привести к сильному возбуждению. Есть те, кому нравится, когда вы играете с их волосами, те, кто обожает, когда вы целуете в шею, и даже те, кто приходит в экстаз от касаний к спине.

Астрологи рассказали, что больше всего нравится представителям разных знаков Зодиака, пишет "Клубер".

Овен – лицо, волосы, кожа головы

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Овны вряд ли откажутся от нежного массирования кожи головы. Оно не только помогает им расслабиться и стать счастливее, но и сильно возбуждает. Рожденные под этим знаком Зодиака будут буквально дрожать от удовольствия, запусти вы свои пальца в их волосы.

Телец – шея

Проводя кончиками пальцев по шее Тельца, вы тем самым приводите его в состояние экстаза, а нежные поцелуи в этой зоне сведут его с ума от желания!

Близнецы – руки

Близнецы очень сильно реагируют на касания к их рукам. Рожденных под этим знаком заводит массаж ладоней и легкое щекотание.

Рак – пресс и область грудной клетки

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Эти люди восприимчивы к касаниям к грудной клетке. Им нравятся все: и массаж, и поцелуи, и даже легкое покусывание. А любые действия с их сосками приводят к невероятному возбуждению!

Лев – плечи и спина

Львам нравится, когда вы касаетесь их спины. Неудивительно, что они обожают чувственный и глубокий массаж. Проводя кончиками пальцев по их позвоночнику, вы тем самым резко повышаете уровень эндорфина в крови Льва.

Дева – талия и живот

Хотите «завести» Деву? Прикоснитесь к ее животу. Когда вы трогаете эту часть тела, она быстро возбуждается. А поцелуи в области талии – верный способ довести свою Львицу до безумной страсти!

Весы – нижняя часть спины (поясница)

Нежный массаж в этом месте может послужить мощным сигналом для Весов. А если вы начнете слегка царапать кожу в данной области, то определенно добьетесь желаемого результата!

Скорпион – самая интимная зона

Конечно, от таких прикосновений в возбуждение приходит большинство из нас, но лучше всего это заметно именно на примере Скорпиона. Его самая эрогенная зона расположена как раз вокруг самой интимной части тела, делая рожденных под этим знаком невероятно чувствительными к малейшим прикосновениям.

Стрелец – бедра

Задумали возбудить Стрельца? Тогда сосредоточьте усилия на его бедрах. Эта малоизвестная эрогенная область невероятно восприимчива к касаниям, поцелуям и массажу. Нежно поглаживайте внутреннюю сторону бедра, и вы тут же заметите, как вашей второй половинке становится трудно устоять перед соблазном!

Козерог – колени и ноги

Читайте такжеНазваны самые подходящие для семейной жизни знаки ЗодиакаЭта, как правило, остающаяся без внимания зона очень чувствительна к любого рода стимуляции. Поводите рукой по ноге своей любимой, пощекочите ее за коленом, и она тут же захочет поиграть с вами в ответ.

Водолей – лодыжки, икры

Мало кто знает, что Водолеям очень нравится, когда прикасаются к лодыжкам или икрам. Когда вы снова захотите показать свое желание любимому человеку, рожденному под этим знаком, просто «поработайте» над этими зонами. Вы удивитесь, к какому эффекту это приведет!

Рыбы – ступни

Ключ к возбуждению Рыб спрятан в их ступнях. Сделайте своей второй половинке массаж ног, она наверняка от него не откажется. Играйте с ее пальцами, потирая ступни, и вы поможете ей не только расслабиться, но и очень возбудиться!