Названы самые бесчувственные знаки Зодиака

Первое место в этом списке занимают Козероги.

Принято считать, что чувство любви могут испытывать все люди без исключения. Однако астрологи с этим не согласны.

О том, какие знаки не умеют любить, рассказала известный астролог Людмила Булгакова, пишут "Факты".

Козерог

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"На первое место я бы поставила очень непростой и самый закрытый от окружающих знак зодиака - Козерог, - говорит Людмила. -- О его сути говорит девиз: «Я использую». С одной стороны, они очень расчетливы и эксплуатируют все и вся, что может принести им пользу: обстоятельства, ситуации, свое социальное и профессиональное положение и, как это ни печально, отношение к ним других людей — родственников, друзей и любимых. Причем, Козероги никогда не считают такую линию поведения зазорной, потому что - на их взгляд - в этой жизни все используют всех, и они могут только гордиться тем, что делают это первыми и получают дивиденды, которые кто-то упустил".

С другой стороны, Козероги отличаются эмоциональной скупостью, поэтому друзей у них немного. Они не очень любят «тратиться» на общение с близкими людьми — встречи, душевные разговоры и помощь, которую те могут попросить. По этой же причине можно сказать, что у представителей знака нет желания любить — на их взгляд, это слишком утомительно. Нет, разумеется, они выходят замуж и женятся, и не отказывают себе в сексуальных утехах, но при этом их чаще всего сердце бьется ровно — в глубине души они равнодушны к людям, с которыми живут, поскольку не хотят тратить время и силы на признания в любви и комплименты.

Близнецы

Знак Близнецов. Его представители так непостоянны, что не могут определить, кого же им, собственно, полюбить, а потому не любят никого. Гоголевская Агафья Тихоновна, мечтающая об идеальном женихе и желающая присоединить губы одного к носу второго, прибавить развязности третьего и дородности четвертого, наверняка родилась под знаком Близнецов. Существующее у них внутри двоевластие (а этот знак - самый двойственный в зодиаке, Весы и Рыбы значительно уступают им в этом качестве) не дает Близнецам раз и навсегда определиться со своими привязанностями. Сегодня им нравится одно, завтра - другое, а где набраться душевных сил на все объекты нежных чувств? Вот представители знака и не торопятся отдавать кому-то из претендентов свое сердце.

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К тому же, сама двойственность Близнецов лишает их возможности любить: будучи человеком, как говорится, «два в одном», они довольствуются друг другом и третий в их милой компании чаще всего оказывается лишним. Представители знака обладают редким важным свойством - они, в отличие от многих других детей зодиака, умеют любить себя, а это уже само по себе много значит.

Телец

Pнак Тельца. Его представители не спешат любить, прежде всего, по причине своей приземленности и страсти к чувственным удовольствиям — хорошей еде, комфорту, сексу. Ну, а поскольку все это очень сложно сочетается с возвышенными чувствами, неудивительно, что Телец заслужил репутацию одного из самых бесчувственных знаков зодиака. Серьезную роль в этом смысле играет неповоротливость — в данном случае, не физическая, а моральная — знака: они не умеют общаться с представителями противоположного пола, неуклюже заводят романы и флиртуют, да и заботиться о человеке, который находится рядом, не умеют. Так, в школьном возрасте влюбленный Телец вместо того, чтобы дарить симпатичной ему девочке цветы, читать ей стихи и приглашать в кино, будет пребольно дергать ее за косички и забрасывать ее рюкзак на шкаф. Естественно, разозленная девочка не только не ответит на его чувства, но и убежит от такого кавалера, куда глаза глядят.

Еще один «недостаток» Тельца в том, что он является трудоголиком, который днюет и ночует на работе. Да, он обеспечивает свою семью всем необходимым, но при этом совсем не уделяет внимания своим домочадцам. И совершенно искренне не понимает, почему они из-за этого обижаются: они ведь делают все, что в их силах, а без «телячьих нежностей» можно обойтись.