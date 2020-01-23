Знак Зодиака Рак: полная характеристика и совместимость с другими знаками

Основные черты характера, которые отличают Раков от остальных знаков, – проницательность и застенчивость.

Рак – четвертый знак Зодиака, период которого продолжается с 22 июня по 23 июля.

Один из самых проницательных знаков, его стихия – вода, символы – рак, краб, сердце. Покровитель – Луна. Камни-талисманы: жемчуг, опал, изумруд, кальцит, кошачий глаз, лунный камень, хрусталь, целестин.

Основные черты характера, которые отличают Раков от остальных: проницательность, эмпатия, застенчивость, ранимость, благородство, осторожность и дальновидность.

Характеристика Раков

Читайте такжеОвен: полная характеристика знака ЗодиакаЭто самый мистический и таинственный знак. Рожденные под ним люди эмоциональные, застенчивые и легко поддающиеся настроению.

Раки ранимые и сентиментальные. Их реакция на все, что происходит вокруг, очень быстрая и выразительная. Они – романтики, способные жертвовать собой.

Часто представители этого знака испытывает сложные душевные переживания. Как правило, они доброжелательны, но могут быть как любезными и откровенными, так и меланхоличными, замкнутыми и сдержанными.

Раки – пессимисты. Пессимизм проявляется во всех сферах их жизни и отравляет им даже самые радостные моменты.

Мужчина Рак

Мужчины, рожденные под этим знаком, в основном общительны и доброжелательны. Они обладают развитой интуицией, чувственные и семейные. Им свойственны терпимость и выдержка.

Среди отрицательных качеств характера мужчин Раков – раздражительность, бесхарактерность, фатализм и пессимистические взгляды на жизнь.

Представители этого знака Зодиака крайне эмоциональны, но предпочитают скрывать свои чувства. Хотя в окружении близких и друзей они достаточно открыты.

Для счастья мужчине Раку необходимо ощущать заботу, искренность и доброе отношение.

Женщина Рак

Представительницы этого знака отличаются повышенной чувствительностью, романтичностью и сентиментальностью. Они загадочны, но со стороны могут показаться практичными и рациональными.

На самом деле у них свой ранимый внутренний мир, который тщательно скрывается от посторонних.

Внешность у девушки Рака очень женственная, к тому же природа наделила ее невероятным обаянием, что всегда привлекает мужчин.

Женщины Раки обидчиво воспринимает критику. Вместе с тем она очень преданная, для нее важна любовь, брак и семья.

Ребенок Рак

Дети Раки очень эмоциональны и обладают повышенной чувствительностью. При этом они часто уходят в себя, когда оказываются лицом к лицу с проблемой.

Ребенок Рак не отличается жаждой к свободе и независимости. Как следствие – он долго не может стать самостоятельным и все время оглядывается на мнение родителей.

Такие детишки держат втайне все свои переживания. Понять их истинные намерения крайне сложно. Это застенчивые интроверты, которые не станут делиться сокровенным с кем попало.

Очень часто дети Раки бывают медлительными, но их ум тонкий и проницательный. Если этот малыш захочет добиться желаемого, он проявит хитрость и находчивость.

Совместимость с другими знаками

Наилучшая совместимость у Раков с представителями знаков водной стихии – Скорпионами и Рыбами. Также они хорошо совместимы с Тельцом и Девой.

Несовместимыми знаками для Рака являются Овен и Весы, хотя союз с Овном может быть полезен для карьеры и положения в обществе, а с Весами – для эмоциональной поддержки.

Отношения со Львом могут быть выгодными в финансовом плане. Что касается совместимости в браке, одним из лучших будет Козерог. А для духовного развития плодотворно партнерство с Близнецами.