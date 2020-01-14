Астрологи назвали "суперсилу" каждого знака Зодиака

Астрологи рассказали, какой "суперсилой" звезды наделили каждый из знаков Зодиака.

Каждому знаку присущи особенные черты, которые отличают его от других. Астрологи рассказали, какой "суперсилой" звезды наделили каждый из знаков Зодиака.

Об этом пишет "Клубер".

Овен

Представители этого знака уже рождаются с огромным потенциалом влиять на свою жизнь и жизнь окружающих. Они могут выстроить свою судьбу таким образом, будут что не только вдохновлять и мотивировать других, но и помогут им в осуществлении самых смелых целей и задумок.

Рождённые под знаком Овна настолько сильны, что им верят даже самые убеждённые пессимисты.

Овны очень тонко чувствуют, когда в их помощи и поддержке нуждаются, а когда – нет.

Телец

Читайте такжеАстрологи назвали главный вызов для каждого знака Зодиака в 2020-м году

Люди, рождённые под этим знаком, обладают просто невероятной способностью преуспевать буквально в любом деле, за которое бы не взялись. Именно благодаря этой суперсиле они часто становятся лидерами и ведут за собой.

Телец, как правило, сосредоточен исключительно на своих целях. Ничто и никто в целом мире не может отвлечь его, пока он не достигнет задуманного. Поэтому представителям этого знака чаще других удаётся вырваться вперёд даже при жесточайшей конкуренции.

Близнецы

Представители этого знака обладают потрясающей способностью видеть и находить красоту абсолютно во всех людях и в себе. Они вовсе не наивны, прекрасно знают все свои уязвимости и недостатки, но умеют их так «подать» миру, что те уже выглядят чуть ли не достоинствами.

Эту суперсилу они используют для того, чтобы научить других людей любить себя и остальных, а также – для исцеления.

Рождённые под этим знаком помогают другим людям рассмотреть за обыденностью и серостью будней главное – насколько прекрасна и неповторима наша жизнь.

Рак

Люди этого знака Зодиака – прирождённые созидатели. Они обладают самым настоящим даром: способностью мечтать о невероятных вещах и воплощать их в жизнь.

При этом Рак ещё и очень настойчив. Он будет годами искать способы реализовать свою мечту, пока не воплотит её в реальность.

Лев

Рождённые под этим знаком – очень изобретательны и находчивы. В этом плане им нет равных. Кроме того, Львы очень сильные и готовы сражаться до конца за то, что для них важно и любимо.

Их внутренний огонь просто не допускает поражения или отступления. Вот почему представитель этого знака выстоит даже в самый тяжёлый период своей жизни.

Дева

Девы обладают уникальной силой – утешать и успокаивать других людей. Они очень проницательны и обладают потрясающей интуицией. Вот почему рождённые под этим знаком мгновенно «вычисляют» тех, кому плохо, и приходят на помощь.

Они прирождённые целители, а также – очень верные и преданные людям, с которыми связаны кармически.

Весы

Представители этого знака – само воплощение коммуникации и связи между людьми. Они умеют всё так устроить, организовать, «подогнать», что диву даёшься. То есть сами создают реальность вокруг.

Будь то бизнес, любовь или отношения между людьми, Весы умеют привести всё к «общему знаменателю» и превратить самую худшую ситуацию в благоприятную.

Скорпион

Суперсила этого знака – это их индивидуальность. Они обладают невероятным магнетизмом и притягательностью. Их харизму трудно не заметить, поэтому вокруг них всегда много последователей и поклонников.

Благодаря этому дару Скорпионам очень легко завоёвывать доверие людей и обретать друзей.

Стрелец

Рождённые под этим знаком не только очень умны, но и способны превратить этот дар в свой актив и своё сверхмощное оружие. Они прекрасно ладят со своим подсознанием и пользуются полученными знаниями буквально во всех сферах жизни.

Что касается интуиции, то тут Стрелец – настоящий волшебник. Тонко чувствующий, чётко действующий.

Козерог

Их суперсила – это способность нести мир и гармонию. Рождённые под этим знаком – миротворцы, которые всегда ищут в людях всё самое лучшее и прекрасное.

Козероги очень хорошо понимают человеческую природу, поэтому никогда не делают преждевременных выводов и не наклеивают «ярлыки».

Водолей

Сверхъестественная способность этого знака – восстановление даже после самых серьёзных неудач. Они восстают из пепла, словно птица Феникс, и двигаются дальше. При этом Водолей ещё и вдохновляет других никогда не сдаваться.

Рождённые под этим знаком буквально влюблены в жизнь, и это проявляется во всём и каждый день.

Рыбы

Волшебный дар представителей этого знака – их интуиция. Они верят, что самые верные решения может подсказать только сердце. Поэтому прислушиваются к нему намного чаще, чем к голосу разума.

Рыбы никогда не действуют вразрез со своими убеждениями. Даже если этого требует цель. Для них главное – внутренняя гармония.