Астролог назвал три знака Зодиака, которые встретят настоящую любовь уже к концу месяца

Астролог Павел Глоба советует представителям этих зодиакальных созвездий не терять времени и уже сегодня выходить на "любовную охоту".

Любовный гороскоп 2019 подскажет, кому из знаков Зодиака посчастливится найти свою половинку до конца сентября. Астролог Павел Глоба советует представителям этих зодиакальных созвездий не терять времени и уже сегодня выходить на "любовную охоту". Ведь человек, встреченный в этот период может стать для этих трех знаков Зодиака "тем самым".

Об этом пишет "РБК Украина".

Овны

Читайте такжеГороскоп на сегодня: Тельцу звезды сулят невероятный успех, а Дев ждут трудности

Овну нужно быть готовым к тому, что какой-то человек может проявить к нему свой настойчивый интерес. Если поклонник покажется ему интересным или тем более пробудит ответные любовные чувства, у Овна есть все шансы со временем составить с ним неплохую пару.

И хотя до конца сентября Овен не будет настроен флиртовать и вообще вести себя легкомысленно, у него появится шанс найти человека столь же серьезного. Звезды обещают Овну, что степенные разговоры о политике, науке или искусстве вполне способны зажечь между собеседниками искру романтического интереса. А со временем, возможно, и перерасти в настоящую страсть.

Близнецы

До конца этого месяца романтика и чувство юмора будут для Близнецов крепко связаны друг с другом. Близнецы, скорее всего, обратят внимание именно на человека, который сумеет их как следует рассмешить. И это покажется Близнецам невероятно сексуальным.

Близнецов даже в отсутствие свечей, цветов, шампанского и всех остальных атрибутов, ждет прекрасный вечер с любимым человеком, полный нежности и страсти.

Скорпион

У Скорпиона до конца сентября есть все шансы завязать знакомство, которое со временем может перерасти в настоящую любовь. Если он одинок, не стоит сопротивляться судьбе, - советует Павел Глоба. Это не означает, что Скорпион сам должен делать первый шаг, но и проявлять неприступность, вроде "Я не знакомлюсь на улице!", тоже вряд ли разумно.

Лучшая тактика этого периода - плыть по течению. Если вам улыбнулись - улыбнитесь в ответ. Кто знает, возможно, это судьба, и через десять лет Скорпион будет рассказывать об этом дне своим детям?