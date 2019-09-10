Гороскоп 2019: астролог назвал три знака Зодиака, которым звезды помогут преодолеть кризис

Какие знаки Зодиака могут рассчитывать на помощь Вселенной и как правильно распорядиться этими подсказками, в гороскопе от Павла Глобы.

Гороскоп до конца 2019 года подскажет, для кого из двенадцати знаков Зодиака высшие силы приготовили сюрприз в виде мощнейшей поддержки.

Астролог Павел Глоба выделил три знака Зодиака, которым стоит довериться планетам - они направят их на верный путь, передает Styler.

Тельцы

У Тельцов может возникнуть недопонимание с близкими, которое грозит перерасти в серьезный конфликт. Астролог советует этим упрямцам быть сдержаннее и терпеливее. Высшие силы помогут Тельцам справиться с этим кризисом, после чего гармония в семье будет восстановлена. А позитивная атмосфера в окружении Тельца поможет настроится на нужный лад и выйти из кризисных ситуаций. Вселенная будет во всем им помогать и оберегать.

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Весы

В сентябре произойдет череда значимых явлений. Именно из-за них в жизни Весов могут случиться разного рода неприятности. Звезды предостерегают представителей этого созвездия о том, что необходимо действовать и говорить более аккуратно. Самым оптимальным вариантом было бы заранее просчитывать возможные последствия от совершенных действий. Помощь свыше придет в самый нужный момент, чтобы справится с навалившимся бременем.

Водолей

Звезды не рекомендуют Водолеям отправляться в дальние поездки, поскольку из-за них могут возникнуть проблемы со здоровьем. Как итог последствия могут быть реально серьезными. Кроме того, возможен конфликт с руководством. Но Вселенная поможет Водолеям справиться с трудностями, нужно лишь правильно распознать знаки судьбы.

Напомним, астролог Влад Росс считает, что самым удачным днем месяца станет 18 сентября.