Гороскоп на сентябрь 2019 для всех знаков Зодиака: кому звезды сулят удачу, а кого ждет катастрофа

Звезды сулят удачу в сентябре четырем знакам Зодиака.

Астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь 2019 для всех знаков Зодиака.

В комментарии "Главреду" он назвал счастливчиков и неудачников месяца.

Гороскоп на сентябрь-2019 для всех знаков Зодиака

Лузеры месяца

Жесткий тау-квадрат между планетами, прежде всего, будет негативно воздействовать на подвижные знаки Зодиака, потому судьба больше всего будет бить именно их.

Рыбы. Представители этого знака Зодиака станут первыми, кто чаще всего будет поддаваться соблазну и попадать в сложные ситуации. Их могут обманывать и предавать, потому им не стоит никому доверять в этот период. Особенно несладко придется Рыбам во второй половине сентября. Нептун управляет Рыбами, и он будет в соединении с Черной Луной. Потому в этом месяце Рыбы могут погрузиться в пучину хаоса: они могут подсесть на наркотики или алкоголь. Это время, когда Рыбы могут пойти по темному пути, руководствуясь жаждой наживы или обольстившись напрасно. Потому их ждут большие разочарования и измены. Рыбам нельзя никому слепо доверять. Сентябрь будет месяцем "разводилова" этого знака Зодиака. Вообще, Рыбы – это самый верующий и доверчивый знак Зодиака, потому в этом месяце им нужно быть предельно осторожными и аккуратными. В данном случае для них будет лучше настраивать себя на худшее, а не на лучшее.

Кроме того, на протяжении первого месяца осени Рыбам могут сниться пророческие кошмарные сны, потому им не стоит пренебрегать снами, где они увидят несчастные случаи или ДТП, а, наоборот, лучше всерьез воспринимать их и сделать все, чтобы избежать того, что им приснилось. В сентябре Рыбы легко могут менять "шило на мыло", потому активная деятельность и финансовые дела им просто противопоказаны.

Девы. У Дев также будет очень сложный месяц. Им, как и Рыбам, категорически запрещено в сентябре заключать важные финансовые сделки, поскольку партнерские проекты и соглашения могут привести к разочарованиям, большим смутам и крупным потерям. Могут проявиться разрушительные тенденции, которые застанут Дев врасплох. И поскольку именно в Деве будет сохраняться сложный аспект Марса к Венере, это будет время бракоразводных процессов. А если оба партнеры – Девы, то между ними, особенно в первой половине месяца, могут складываться очень скандальные ситуации и возникать крупные конфликты. Дев может ждать общественное порицание, недовольство начальства ими, потому им нужно готовиться к сложностям в делах.

Стрельцы. У Стрельцов в сентябре может стремительно начать рушиться репутация и хорошее мнение окружающих о них. Дальние поездки и приключения могут приводить к масштабным несчастным случаям, ДТП. В это время Стрельцам категорически нельзя ехать за границу, в том числе отправляться на заработки в другую страну. Лучше с этими поездками повременить, поскольку, например, отправившись на заработки, они могут попасть в руку к нечестным работодателям, в результате чего Стрельцов попросту кинут. Переезды и смена места жительства тоже станут крайне неблагоприятными. Осторожными нужно быть с инвестициями и покупкой недвижимости, поскольку все эти операции могут выйти Стрельцам боком. Стрельцов могут серьезно обмануть и обокрасть в сентябре. Именно Стрельцы будут наиболее частыми жертвами домушников.

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Близнецы. Сложная ситуация в сентябре будет и у Близнецов, особенно это будет касаться их продвижения в карьере, в работе. Их ждет неустойчивая ситуация в плане финансов. Они будут метаться, могут внезапно сорваться на заработки за рубеж, но все эти попытки будут тщетны и не оправдают их ожиданий. Близнецам лучше воздержаться от таких поездок и не рисковать. Также они могут навлечь на себя неприятные конфликтные ситуации из-за своих любовных похождений, потому Близнецам лучше не изменять своим женам или мужьям, так как это легко может раскрыться именно в сентябре.

Счастливчики месяца

Козероги. В сентябре больше всех фартить будет Козерогам. У них все будет складываться блестяще. Сатурн, управляющий Козерогом, будет разворачиваться в директное движение, и с этого момента жизнь представителей этого знака просто забьет ключом, вокруг них будет вращаться мир. Их ждет стремительное карьерное продвижение, достижение целей, решение самых амбициозных задач, особенно во второй половине месяца. Так что все у Козерогов будет складываться благоприятно: удачные инвестиции, перспективные вложения. Особенно будет везти Козерогам за границей. Есть блестящие предпосылки найти бизнес-партнеров за рубежом, многообещающие знакомства с иностранцами, открытие новых земель, новых возможностей. Если они отправятся на заработки, то им удастся хорошо заработать за границей, а также укрепить взаимоотношения с бизнес-партнерами. Также сентябрь у Козерогов станет самым благоприятным временем, чтобы вернуть любимых или помириться с родными, с которыми когда-то разделила ссора.

Раки. Благоприятный период в сентябре ждет и Раков. Они будут везунчиками в плане документации, поездок и приключений. Если они отправятся в путешествие, то оно превысит все их ожидания. Для Раков будет открыто все: дальние страны, моря, горы, реки. Им пойдет на пользу и курортный отдых, неожиданно хорошо поправят их здоровье и самочувствие поездки в здравницы, на воды. Их ждет успех в учебе. Более того, если Раки захотят перевестись в другой вуз, то им легко это удастся, и такой шаг пойдет им на пользу. Потому Раков ждет успех во всем, что касается перевода на новое место учебы – перед ними будут широкие возможности для самореализации.

Весы. Позитивный период будет и у Весов. Особенно им будет фартить в том, что будет касаться разгадывания загадок, то есть им будет легко удаваться докопаться до сути вещей. "На ловца и зверь бежит" – это будет про представителей этого знака в сентябре. Весы сумеют в этом месяце разоблачить тайные планы недругов, выявить врагов и неприятелей. Все, что будет связано с космосом, чем-то иррациональным, будет складываться удачно для Весов. Потому занятия оккультными практиками будут приносить результат, они преуспеют в ясновидении, астрологии, гадании на картах Таро. Они могут идти учиться на астролога, психолога и постигать другие иррациональные науки или практики, потому что начало в этих делах, положенное в сентябре, вне всякого сомнения, даст хорошие плоды. Для них будет очень полезным посетить святые места, например, Тибет.

Овны. У Овнов в сентябре будет хороший позитивный цикл, связанный со спортом, началом лечебных голоданий и спортивных диет. Нагрузки Овнам однозначно пойдут на пользу. Сентябрь станет прекрасным временем для смены места работы и вида деятельности. Перед ними откроются новые возможности для ведения собственного бизнеса. Овнам можно рисковать ради своих целей. Они сумеют добиваться всего с помощью вышестоящих, начальство, властьимущих. Хороший период в плане бизнеса и достижения поставленных целей.

С переменным успехом месяц пройдет для следующих знаков

Водолеи. В первой половине сентября Водолеям, как никому, нужно быть осторожными, поскольку велика опасность катастроф. Представители этого знака Зодиака в начале осени будут притягивать к себе автомобильные аварии, непредвиденные ситуации и финансовые катастрофы. Водолеям лучше не сорить деньгами и не ввязываться в рискованные финансовые мероприятия. Такая ситуация будет сохраняться вплоть до полнолуния. Зато вторая половина месяца будет благоприятной для Водолеев. Их будут ждать дружественные отношения с людьми, взаимопонимание, протекция влиятельных людей. Перед ними будут открываться новые широкие возможности. Водолеи будут способны осуществлять важные реформы, преобразования к лучшему, реализовывать мирные планы, воплощать важные проекты.

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Львы. У Львов очень насыщенной будет первая половина сентября. Им поступит множество деловых предложений. И, поскольку этот период благоприятен для них, они должны не отсиживаться, а рисковать, активно действовать, быстро принимать решения, засучить рукава и браться за дело. Они не должны упустить этот период. Это время благоприятно для бизнесменов, может принести неожиданные быстрые, но результативные поездки и встречи. Это будет время быстрых денег и больших дел у Львов. "Раз-два – и в дамки" – это будет про Львов. А вот во второй половине месяца ситуация будет менее благоприятная, особенно в плане здоровья. Возможно, хронические заболевания напомнят о себе обострениями, или кризисные ситуации со здоровьем возникнут по другим причинам. Особенно внимательными нужно быть к сердечно-сосудистой системе и позвоночнику. Также следует стараться соблюдать спокойствие в любых ситуациях и не рваться в какие-то заоблачные дали.

Тельцы. В первой половине сентября Тельцов ждут блестящие романтические встречи, успех в амурных делах и большая любовь. Особенно мужчинам-Тельцам, у которых нет любимых, я бы рекомендовал отправиться куда-нибудь на Ривьеру или другое романтичное место, где можно встретить свою вторую половинку. Время благоприятно для романов и большой романтики. Также Тельцы могут смело рисковать в первой половине месяца. Перед ними откроются широкие возможности для вложения крупных инвестиций, потому они смело могут покупать недвижимость, вкладывать деньги в ценные бумаги. Но вторая половина месяца будет менее благоприятной, особенно это может быть связано с юриспруденцией, законодательными структурами, судебными разбирательствами. Также возможны проблемы, связанные с учебой, получением образования.

Скорпионы. В первой половине месяца Скорпионов ждут постоянные разборки и выяснения отношений с друзьями, соратниками, родителями. Возможны сложные ситуации. Скорпионам в этот период будет сложно найти себя, потому им будет присуще агрессивное поведение. Может дойти до того, что на Скорпионов могут начать охоту, например, если Скорпионы кому-то задолжали, то из них начнут выбивать деньги. А во второй половине сентября представителей этого знака будет ждать финансовый успех. Возможны благоприятные изменения в жизни, причем все будет происходить неожиданно и стремительно. Также успешными будут финансовые вложения. Кроме того, во второй половине месяца Скорпионы могут попытать удачу в лотерее – им вполне может крупно повезти, они способны сорвать джек-пот.